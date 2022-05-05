محمد صلاح مجددا: أريد الثأر من ريال مدريد

تحققت أمنية محمد صلاح بتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إذ عبر هداف ليفربول مجددا عن رغبته في ”الثأر“ من العملاق الإسباني بطل القارة 13 مرة.

وغادر صلاح الملعب باكيا بعد تدخل عنيف مع سيرجيو راموس قائد ريال السابق خلال خسارة ليفربول 3-1 في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف.

إلى أين وصل صراع كريم بنزيما ومحمد صلاح وماني على الكرة الذهبية؟ https://t.co/R3UpxxjFoY pic.twitter.com/K4AH1xgUNP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

وتأهل ليفربول لنهائي البطولة القارية العريقة للمرة الثالثة خلال خمس سنوات ويطمح صلاح لرفع الكأس للمرة الثانية وتعزيز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية لأول مرة.

وكتب قائد مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أطاح ريال بمانشستر سيتي من قبل النهائي بنتيجة إجمالية 6-5 عقب انتفاضة مثيرة ”لدينا ثأر لتسويته“ فيما اعترف قبل المباراة في سانتياجو برنابيو بأنه يفضل مواجهة ريال مدريد وليس سيتي.

وجدد صلاح الحديث عن الثأر خلال تسلم جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة نقاد كرة القدم اليوم الخميس.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: مهمة محمد صلاح "شبه مستحيلة" لحرمان كريم بنزيما من الجائزة https://t.co/SXHJCHzYO2 pic.twitter.com/eh5tOWfMME — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

وقال هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا: ”أنا وبقية اللاعبين نشعر بالحماس لخوض النهائي“ في باريس يوم 28 مايو آيار الجاري“.

وأضاف ”نعم إنه وقت الثأر. فازوا علينا في آخر مواجهة وكان اليوم حزينا علينا جميعا لكن يجب أن نركز في الدوري الممتاز أولا“.

كما أقر بأن تحقيق ليفربول رباعية هذا الموسم ”ممكن“ لكن لقب الدوري ”بين أيدي سيتي“ إذ يتصدر بفارق نقطة واحدة عن فريق المدرب يورغن كلوب قبل أربع مباريات من النهاية.

وتابع صلاح ”نأمل في أن يهدر سيتي نقاطا. نحتاج للتركيز في مباراة توتنهام (بعد غد السبت) ثم نواصل“.

ونال صلاح جائزة رابطة النقاد الإنجليزية، التي تضم نحو 400 صحفي، للمرة الثانية بعد موسم 2017-2018.

وسيلتقي ليفربول البطل ست مرات مع ريال مدريد صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب في نهائي البطولة في باريس يوم الـ28 من مايو/ أيار الحالي.

وسجل الجناح المصري 30 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم، وسيكون من الصعب تجاهله إذا أحرز ليفربول ثلاثية تاريخية بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي فضلا عن كأس رابطة الأندية المحترفية الذي توج به بالفعل.