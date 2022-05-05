تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا.. أسعارها وكيفية الحصول عليها؟

بدأت الجماهير على الفور في السعي لشراء تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، يوم السبت 28 مايو/آيار الحالي، في باريس، وذلك بعد فوز النادي الملكي المؤلم 3-1 في الوقت الإضافي على مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا، وصعود ريال مدريد للمباراة النهائية.

وستقام المباراة في 28 مايو/آيار في الساعة 9:00 مساء في استاد فرنسا الدولي في ضاحية سان دوني في العاصمة باريس، وذلك بعد نقل المباراة من ملعب كريستوفسكي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إثر غزو موسكو لأوكرانيا، في فبراير/شباط الماضي.

في الدقيقة 89 من مباراة #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي كانت فرص #ريال_مدريد في التأهل فقط 1%، ثم حدث ما حدث. #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/6WglyzdRGi — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن استاد فرنسا يتسع إلى 75 ألف متفرج، ومنذ أن أطلق الحكم دانييلي أورساتو صفارة النهاية في إياب قبل النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بدأ السباق للحصول على تذكرة إلى النهائي رسميا.

وتذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022 بين ليفربول وريال مدريد يتراوح سعرها بين 70 و 690 يورو، ويملك النادي الملكي 20.000 تذكرة للمباراة ومثلها لليفربول.

وتبلغ تكلفة تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 60 يورو (الفئة 4) و 150 يورو (الفئة 3) و490 يورو (الفئة 2) و690 يورو (الفئة 1)، وسيحصل 15600 مشجع من كل فريق على تذاكر الفئة 4 (60 يورو) والفئة 3 (150 يورو).

محمد صلاح يتوعد ريال مدريد: "لدينا نتيجة يجب تصفيتها" https://t.co/hgeQULZS1I pic.twitter.com/l4kixrblZe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

خصومات اليويفا لأرخص التذاكر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس، أنه بدلا من تقديم 5000 تذكرة مجانية لكل ناد سيطبق خصومات على تذاكر الفئتين 3 و4، بناء على طلب الناديين.

وبهذه الطريقة، ستكلف تذاكر (الفئة 4) 60 يورو بدلا من 70، بينما ستكلف تذاكر (الفئة 3) 150 يورو بدلا من 180. هذا الخصم الممول بالكامل من اليويفا يمثل نفس قيمة التذاكر المجانية التي يبلغ عددها 5000 والتي تم الإعلان عنها في البداية.

🗣️ تيري هنري: "أرى أن #ليفربول قادر على تعويض خسارته السابقة في النهائي .. وهو الأقرب لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".#ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #ريال_مدريد #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/rnp1NJTw1i — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

كيف يمكن لجماهير ريال مدريد الحصول على التذاكر؟

أرسل ريال مدريد بريدا إلكترونيا إلى شركائه يشرح طريقة الحصول على التذاكر. وستكون فترة تقديم طلب التذاكر من الساعة 12:00 ظهرا يوم الخميس 5 مايو حتى الساعة 12:00 ظهرا يوم الثلاثاء 10 مايو.

وسيتم تقديم طلب التذاكر حصريا من خلال مكتب خدمة الأعضاء عبر الإنترنت، والوصول إليه باستخدام رقم عضويتك ورقمك السري. يحق لأعضاء نادي ريال مدريد فقط التقدم للحصول على التذاكر، ويمكن أن يضموا 6 أعضاء كحد أقصى في نفس الطلب. لن يتمكن الأعضاء الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في 28 مايو 2022 من طلب التذاكر.

ما هو توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول؟

من بين 75.000 مقعدا متاحة في الاستاد في سان دوني، والذي سيستضيف النهائي الكبير لدوري أبطال أوروبا، سيتم طرح 52.000 للبيع.

وسيحصل كل من ريال مدريد وليفربول على 20.000 تذكرة، بينما يتم عرض 12.000 تذكرة للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم من خلال موقع اليويفا.