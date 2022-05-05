إلى أين وصل صراع كريم بنزيما ومحمد صلاح وماني على الكرة الذهبية؟

بات الفرنسي كريم بنزيما المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022 التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ سنويا، وذلك وفقًا لموقع Betfair للمراهنات الذي رفع من احتمالات حصول مهاجم ريال مدريد على الجائزة بعد عرض رائع آخر ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

وسجل بنزيما ثنائية في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، وأتبع ذلك بهدف آخر من ركلة جزاء، وصنع آخر في لقائهما الدراماتيكي في سانتياغو برنابيو في مباراة الإياب.

وعاد ريال مدريد من الهاوية ليفوز 3-1 على مانشستر سيتي بعد وقت إضافي ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره 6-5 في النتيجة الإجمالية الليلة الماضية.

وسيلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي في 28 مايو/آيار الحالي في باريس في إعادة لنهائي 2018 في كييف الذي انتصر فيه الفريق الإسباني 3-1.

وشهد الموسم الحالي تألقا غير مسبوق لبنزيما البالغ من العمر 34 عامًا، حيث سجل 43 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة في 43 مباراة ليقود ريال مدريد إلى لقب الليغا ونهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أنه سجل ”هاتريك“ في دور الستة عشر ودور الثمانية النهائي من دوري أبطال أوروبا ليضمن تجاوز النادي الملكي لكل من باريس سان جيرمان وتشيلسي.

واحتل المركز الرابع في تصويت الكرة الذهبية العام الماضي، لكن الكثيرين يتوقعون منه أن يتوج أخيرا بالجائزة المرموقة هذا الموسم.

وقال الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب مانشستر سيتي وفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية عن بنزيما: ”إنه يحظى بالاهتمام والتقدير اللذين يستحقهما، إنجازاته تتحدث عن نفسها، بنزيما لديه كل ما يلزم للفوز بالكرة الذهبية“.

وفي المقابل يأتي الدولي المصري محمد صلاح في المرتبة الثانية من حيث الترشحيات للفوز بالجائزة مع احتمالات تبلغ 10/1.

وسجل الجناح المصري 30 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة هذا الموسم، وسيكون من الصعب تجاهله إذا أحرز ليفربول ثلاثية تاريخية بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي فضلا عن كأس رابطة الأندية المحترفية الذي توج به بالفعل.

وينطبق الأمر ذاته على زميله السنغالي ساديو ماني المرشح بنسبة 16/1 ويحظى بدعم متزايد من أسطورة ليفربول السابق ستيف ماكمانامان.

وقال ماكمانامان لـ BT Sport“: أرشح ماني، لقد فاز بكأس الأمم الأفريقية وإذا سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا أيضًا، فهناك الكثير من السيناريوهات المختلفة“.

كما أن ماني قاد السنغال للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وذلك على حساب مصر بقيادة صلاح بالفوز بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة من التصفيات الأفريقية.

علاوة على ذلك، نجد أن ترتيب احتمالات فوز كيليان مبابي وليونيل ميسي بالجائزة 20/1 و 25/1 على التوالي.

وتوج الأرجنتيني ميسي بالجائزة لأفضل لاعب في العالم العام الماضي وذلك للمرة السابعة في تاريخه في رقم قياسي، متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو ليحصد أبرز جائزة لكرة القدم مرة أخرى.

وأضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو/ تموز الماضي.