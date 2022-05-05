ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: مهمة محمد صلاح "مستحيلة" لحرمان كريم بنزيما من الجائزة

عزز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفا خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وبعد نهاية دور نصف النهائي من المسابقة.

ورفع كريم بنزيما رصيده لـ15 هدفا في الصدارة ليحسم تقريبا لقب هداف المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، علما بأنه يحتل المركز الثالث في لائحة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 86 هدفا.

تعليق مثير من ميسي أثناء مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي https://t.co/EyxbxrLrfI pic.twitter.com/t2P6DP2EAt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

ومع خروج أغلب المنافسين الأقرب له في ترتيب هدافي المسابقة، يبقى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الوحيد الذي سيلعب النهائي في باريس، لكن مهمته مستحيلة وغير واقعية إذ يحتاج لتسجيل 7 أهداف كاملة في المباراة النهائية، مع عدم تسجيل بنزيما أي هدف.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 8 أهداف ويبتعد عن الصدارة بفارق 7 أهداف.

وبعد إجراء 124 لقاء في المسابقة سجل 379 هدفا بواقع 3،06 هدف في اللقاء وهدف كل 29 دقيقة.

ويحتل بايرن ميونخ الصدارة في أفضل هجوم في النسخة الحالية برصيد 31 هدفا مقابل 30 هدفا لفريق ليفربول و 29 هدفا لمانشستر سيتي و28 هدفا لريال مدريد.

محمد صلاح يتوعد ريال مدريد: "لدينا نتيجة يجب تصفيتها" https://t.co/hgeQULZS1I pic.twitter.com/l4kixrblZe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 5, 2022

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) :15 هدفا

2-البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 13 هدفا

3- الإيفواري سبيستيان هيلير ( أياكس ):11 هدفا

4- المصري محمد صلاح ( ليفربول ) 8 أهداف

5- الفرنسي كريستوفر نكونو ( لايبزيج ) والجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ): 7 أهداف

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد ) والفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) والألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) والهولندي أرنوت جروينفيلد ( فياريال ) والأوروغوياني دارفين نوينز ( بنفيكا ) : 6 أهداف.