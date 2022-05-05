أنشيوتي يرد على محمد صلاح.. ويعلق على صورته الشهيرة بالسيجار

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد عن تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وعلق على صورته وهو يدخن السيجار خلال الاحتفالات بلقب الدوري الإسباني.

وقال كارلو أنشيلوتى حول صورته وهو يدخن السيجار والتي أثارت الجدل ”أنا لا أدخن كانت مجرد صورة مع أصدقاء السيجار، كانت مجرد صورة مع أصدقائي“.

وحول التأهل للنهائي ومسار فريقه في دوري أبطال أوروبا قال كارلو أنشيلوتي ”عندما اعتقد الجميع أن اللقاء انتهى، توليفة جيدة كانت كافية، وضعنا كل طاقتنا من أجل الفوز كان يكفينا بعض الحظ كانوا خصوما أقوياء لكن الفريق لم يستسلم، كان لديه كل شيء الطاقة والحظ والتضحية، لقد كانت مقابلة صعبة لعبناها بشكل جيد للغاية“.

وأضاف مدرب ريال مدريد ”حدث شيء غريب في دوري الأبطال هذا. لقد لعبنا ضد فرق قوية للغاية، ضد كل الأقوياء. يعود الفضل للاعبين والجمهور الذي يدفع ويدفع، وقيمة القميص والقميص. ولفخر النادي يلعبون أيضًا ”.

وحول تصريحات محمد صلاح برغبته مواجهة ريال مدريد في النهائي ومواجهة المدرب الألماني يورغان كلوب مرة أخرى قال كارلو أنشيلوتي ”الشعور الذي ينتابني هو أنني سعيد للغاية بالوصول إلى النهائي. مرة أخرى ضد ليفربول، لعبت ثلاثة نهائيات كمدرب ضدهم. لقد عشت في ليفربول لمدة عامين وهذا ديربي بالنسبة لي“.

وأضاف مدرب ريال مدريد “ أعرف يورجن كلوب جيدًا ، وأنا أكن احترامًا كبيرًا له ولطاقمه التدريبي. ستكون مباراة نهائية رائعة. نهائي متساوٍ للغاية“.

وأكد كارلو أنشيلوتي على قيمة لاعبيه وتقديمهم المجهود الكبير وأشاد بالبدلاء وقال ”يجب أن أشكر اللاعبين، لأنهم قدموا كل شيء. ثم هناك أشياء كثيرة، مثل دخول رودريغو وتسجيل هدفين ودخول فاليجو في الدقائق الخمس الأخيرة وفاز في جميع المبارزات الهوائية“.

وأضاف متحدثا عن الجانب الذي حسم اللقاء ”في الوقت الإضافي، كان الشيء الأكثر أهمية هو العقل، علم النفس. كنت أعرف أن لدينا طاقة وأن السيتي لا يمكن أن يكون جيدًا بعد أن فقد الميزة. كان الرأس هو الأهم“.

”إذا تعادلت في الدقائق الأخيرة ستكون لديك أفضلية نفسية. تدخل إلى حيز آخر، وأمام جماهيرنا يكون الأمر صعبا على الفريق الضيف. انتصرنا على ثلاث فرق قادرة على الفوز باللقب. لقد كان نجاحا“.

وقال لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إن النادي تمتع بثقة كبيرة بعد حصد لقب الدوري الإسباني يوم السبت والاحتفال مع جماهيره لمرة الأولى منذ نهاية قيود مكافحة فيروس كوفيد-19.

وتابع كاسيميرو ”أمضينا عامين دون تواصل مع جماهيرنا، ونحن بحاجة للاستمتاع معها لأنها من تمنحنا الطاقة للعب كما فعلنا الليلة.

”النهج الأفضل لهذا النادي هو عدم الاستسلام حتى النهاية. إنه في نشيد النادي ‭’‬حتى النهاية يا ريال‭’‬. هذه هي روحنا، لا تستسلم أبدا“.

وسيلعب ريال مدريد أمام ليفربول في النهائي في باريس في الـ28 من مايو/ أيار.

ويعتقد كاسيميرو، الذي كان عضوا في الفريق الذي فاز على ليفربول في نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف، أن الانتصار على الفريق الإنجليزي سيكون ”مهمة معقدة“.

واتفق أنشيلوتي مع تصريحات لاعبه، وأثنى على منافس يعرفه جيدا من الوقت الذي أمضاه مع إيفرتون.