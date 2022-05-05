تعليق مثير من ميسي أثناء مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

قامت شبكة ”ESPN“ باستضافة كل من الأرجنتينيين سيرجيو أغويرو وكارلوس تيفيز وأوسكار روجيري للتعليق مباشرة على لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وكانت المفاجأة أن سيرجيو أغويرو قرأ على الهواء مباشرة رسالة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رد فيها على الحديث حول إمكانية إكمال ريال مدريد الريمونتادا على مانشستر سيتي في الشوط الإضافي الثاني.

زيدان كان يُشاهد ريمونتادا #ريال_مدريد من مدرجات سانتياغو برنابيو أمام #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/E4LWtaZUNp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

وكان الثلاثي يتحدث حين قال سيرجيو أغويرو :“ ميسي يكتب لي ”وسأله كارلولوس تيفيز: “ ماذا قال ليو “ وأجابه حيث كانوا يتحدثون عن ريمونتادا ريال مدريد:“ قال لي: توقف عن الشد والجذب، ما حدث لا يمكن أن يكون حقيقيا“ ـ لا يمكن أن تحدث رمونتادا ـ .

ورغم أن ريال مدريد كان متقدما بنتيجة 3-1 لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي وأسطورة برشلونة كان لا يؤمن بإمكانية ريال مدريد إكمال الشوط الإضافي الثاني بسلام والتأهل للنهائي، وكان يتوقع عودة فريق مانشستر سيتي الذي يدربه مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

وعلق كارلوس تيفيز عن الأمر وقال :“إنه جنون لا يمكنك الفوز بلقاء من هذا القبيل لعبنا وهذه هي الحقيقة“.

ولعب كارلوس تيفيز وسيرجيو أغويرو لفريق مانشستر سيتي سابقا ويعتبر أغويرو الهداف التاريخي للفريق الإنجليزي.

وفي تعليقه على اللقاء طالب سيرجيو أغويرو لاعبي مانشستر سيتي بضرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأبدى خوفه منه وقال :“أخاف من ابن الألف، فينيسيوس جونيور علينا أن نركله“.

ويبدو أن ليونيل ميسي ونجوم العالم استسلموا لريال مدريد المعجزات، حيث تمكن من العودة في دور 16 أمام باريس سان جيرمان بعد التخلف 2-0 في الذهاب والشوط الأول من الإياب ليفوز 3-2 ثم أخمد ريمونتادا تشيلسي في ربع النهائي بعد الفوز ذهابا في لندن 3-1 تأخر في الإياب 3-0 لكنه أنهى اللقاء 3-2 وبلغ نصف النهائي الذي خسره ذهابا 4-3 و1-0 في الإياب حتى الدقيقة 90 ليسجل هدفين وبعدها يحسم التأهل في الأشواط الإضافية.