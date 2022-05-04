ريمونتادا درامية لريال مدريد أمام مانشستر سيتي تصعد به لنهائي دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد ريمونتادا خيالية أمام مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفوز 3/1 بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة.

وانتفض ريال مدريد في الوقت القاتل ليسجل هدفين في آخر دقيقتين ويهزم ضيفه مانشستر سيتي 2-1 في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويفرض عليه خوض وقت إضافي على شوطين اليوم الأربعاء.

وتقدم مانشستر سيتي، الفائز 4-3 في مباراة الذهاب في مانشستر الأسبوع الماضي، في الدقيقة 73 عبر تسديدة قوية من الجزائري رياض محرز.

لكن رودريجو قلص الفارق في الدقيقة الأخيرة لأصحاب الأرض وبعد دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف البرازيلي رودريجو الهدف الثاني له ولفريقه.

وعادل بطل الدوري الإسباني نتيجة مباراة الذهاب ليتعادل الفريقان 5-5 في مباراتي الذهاب والعودة.

ومع بداية الشوط الإضافي الثالث نجح ريال مدريد في التقدم وإحراز الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها كريم بنزيما وسددها بنفسه ليخطف بطاق التأهل للميرنغي.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بمجموع المباراتين 6/5.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في باريس في 28 مايو الحالي.