حقق أرقام قياسية جديدة.. رياض محرز نجم مانشستر سيتي الأول في دوري أبطال أوروبا

أصبح الدولي الجزائري رياض محرز أول لاعب في تاريخ فريقه مانشستر سيتي يسجل سبعة أهداف أو أكثر في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل هدفه في مرمى تيبو كورتوا في إياب قبل النهائي أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.

وقال حساب الاتحاد الأوروبي على تويتر إن محرز سجل أربعة أهداف في أربع مباريات في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان في إياب الدور ذاته العام الماضي، كما أحرز هدفا في مباراة الذهاب في الفريق والدور ذاته.

رياض محرز هو أول لاعب في تاريخ #ماشستر_سيتي يسجل 7 أهداف على الأقل في بطولة واحدة بدوري أبطال أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي #ريال_مدريد pic.twitter.com/R4ce8z5Scq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

وتلقى محرز تمريرة عرضية من برناردو سيلفا ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في مرمى كورتوا في الدقيقة 73، لكن كريم بنزيما مرر إلى رودريغو ليحرز هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة ، ثم أضاف النادي الملكي هدفه الثاني بعدها بدقيقة واحدة عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور ليفرض على الفريقين خوض شوطين إضافيين.

ولا يوجد لاعب في مانشستر سيتي أكثر من محرز ساهم في أهداف في دوري الأبطال (20 هدفا) منذ موسم 2019-2020.

وكان جناح ليستر سيتي السابق قد سجل في مرمى سبورتنغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا ، ليحرز هدفه السادس في المسابقة هذا الموسم قبل هدف الليلة.

كما سجل 11 هدفا مع مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن ليساهم في صدارة فريقه للمسابقة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وسجل أربعة أهداف لسيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم يتصدر بهم قائمة هدافي المسابقة رغم خروج فريقه من قبل النهائي أمام ليفربول بخسارة 3-2.

وخسر المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الآن سبع مباريات في قبل نهائي دوري الأبطال أكثر مما فاز، حيث انتصر في ست مباريات وخسر في سبع ثلاث منهم أمام المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقد يعوض أداء محرز البالغ عمره 31 عاما مع مانشستر سيتي خيبة أمله مع المنتخب الجزائري الذي ودع كأس الأمم الافريقية 2021 مبكرا من الدور الأول، وكذلك خسر أمام الكاميرون في المواجهة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.