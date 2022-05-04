مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي: كيف أهدر فينيسيوس جونيور هذه الفرصة؟ (شاهد)

أهدر البرازيلي فينيسيوس جونيور ”فرصة العمر“ لتقدم فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، خلال المباراة التي تقام اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع بداية انطلاق الشوط الثاني كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، ومع أول هجمة لريال مدريد لعب داني كارفخال كرة عرضية وكان فينيسيوس جونيور بمفرده، ولكنه أطاح بالكرة خارج المرمى.

وبدا التأثر والحسرة واضحين على وجه المهاجم البرازيلي، خاصة وأن المرمى كان مفتوحا أمامه لهز الشباك وخطف هدف التقدم.

وتتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب الاتحاد بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 على حساب ريال مدريد.

وتأهل ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فياريال الإسباني.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية في ظل إلغاء قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وفي حال فوز ريال مدريد بفارق هدف، يمتد وقت المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح حال استمرار النتيجة ذاتها.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى المباراة النهائية.

ويتطلع ريال مدريد لتكرار سيناريو نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2016، حين تعادل مع السيتي ذهابًا بإنجلترا ثم فاز في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 في إسبانيا.

ويأمل السيتي في تكرار ما فعله في مباراة ثمن نهائي نسخة 2020 بالفوز بنتيجة 2-1 ذهابًا وإيابًا.