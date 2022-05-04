سر الضمادة الأشهر في ملاعب كرة القدم.. لماذا يرتديها كريم بنزيما؟

ألقت صحيفة ”آس“ الإسبانية الضوء على الضمادة الشهيرة التي يضعها الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، دائما على يده اليمنى، والتي تعد حاليا الأشهر في ملاعب كرة القدم، وأصبح معروفا بها النجم الكبير دون حتى أن تظهر صورته كاملة عبر الصحف العالمية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في إياب دوري أبطال أوروبا، تحدثت ”آس“ عن الضمادة، مذكرة الجمهور بأن بنزيما يضعها بعدما تعرض لكسر في الأصبع الصغير ليده اليمنى، يوم 13 يناير 2019، أثناء مباراة فريقه ضد ريال بيتيس، على ملعب ”بينيتو فيلامارين“، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبسبب تلك الإصابة، غاب بنزيما عن ريال مدريد لمباراة واحدة فقط، وعاد للظهور بعدها وهو يرتدي ضمادة على يده، ما زالت تلازمه حتى الآن.

وأوضحت أن ”عملية إنتاج ووضع الضمادات اللازمة لهذا النوع من الإصابات يتم تصنيعها في 20 دقيقة فقط وتكلفتها حوالي 40 يورو“.

وتساءلت الصحيفة هل أجرى بنزيما عملية جراحية لإصبعه أم لا؟.. لأن النجم الفرنسي لم يوضح ذلك في ظل تقديمه أفضل مستوياته مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث قال في وقت سابق: ”لقد آذيت نفسي مرة أخرى، لكن الآن ليس لدي الوقت للتوقف والخضوع لعملية أخرى، لذلك ألعب بالضمادة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة التي سبقت زيارة ريال مدريد لإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أوضح النجم الفرنسي بأنه أجرى عملية جراحية في البداية، ولكن عندما تجري عملية جراحية عليك أن تغادر عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، ولكنه استمر مع زملائه في الفريق.

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صورة سابقة

ونشر بنزيما صورة سابقة له عبر حسابه الشخصي في ”إنستغرام“، خلال شهر مارس الماضي، أظهرت إصبعه الصغير وهو في حالة انحناء شديد جراء تعرضه للإصابة، الأمر الذي دفعه لوضع الضمادة بشكل دائم خلال المباريات والتدريبات مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ حينها أن بنزيما قرر تأجيل الخضوع للجراحة في أكثر من مناسبة، واكتفى بوضع إصبعه في ضمادة كحل مؤقت، حرصا منه على عدم الغياب عن ريال مدريد، الذي كان يعاني من وطأة تراجع النتائج حينها.

ويعيش النجم الفرنسي موسماً هو الأفضل في مسيرته نجح فيه حتى الآن بقيادة الملكي للتتويج بلقب الليغا، وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. كريم بنزيما يمتلك فرصة تاريخية لتحقيق عدة أرقام قياسية https://t.co/ScnN9nIYPD pic.twitter.com/DZMJUjpNLE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

ورغم الوقت المبكر، أصبح لاعب ليون السابق المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية بعد بلوغه 42 هدفاً في كل المسابقات.

وتأهل فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فياريال 5-2 بمجموع نتيجة المباراتين بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد، وإيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل للنهائي وينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي ستقام اليوم الأربعاء، في لقاء الإياب، بعد انتهاء الذهاب بفوز السيتي 4-3.