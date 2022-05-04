قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. كريم بنزيما يمتلك فرصة تاريخية لتحقيق عدة أرقام قياسية

بات القول إن سبيل ريال مدريد لتجاوز مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، ومواجهة ليفربول في نهائي باريس يمر عبر أهداف الفرنسي كريم بنزيما أمر بديهي.

وسجل الدولي الفرنسي البالغ عمره 34 عاما 14 هدفا في 10 مباريات في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، بينما أحرز ثلاثة فقط في 17 مباراة خلال موسم 2013-14.

وتبدو أرقام المهاجم الفرنسي رائعة جدا، لدرجة أن الأهداف الـ14 التي وصل بها إلى إياب قبل النهائي يتفوق عليها ثلاثة أرقام قياسية فقط تخص البرتغالي كريستيانو رونالدو 16 هدفا في (2015-16) و15 هدفا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (2019 -20) ورونالدو مرة أخرى في موسم (2018-19).

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا https://t.co/8IPXFpgWMV pic.twitter.com/SgCEYVnC9H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 4, 2022

تسعة أهداف متتالية

الطريقة التي وصل بها بنزيما إلى مواجهة سيتي في سانتياغو برنابيو، تضعه على مقربة من تحطيم هذه الأرقام القياسية لرونالدو وليفاندوفسكي، إذ سجل تسعة أهداف متتالية منذ العودة الكبيرة ضد باريس سان جيرمان في البرنابيو.

إذا كان سِجل رونالدو في الأهداف المتتالية بعيدًا عن متناوله في الوقت الحالي (17 في 11 مباراة، من 4-1 ضد يوفنتوس في نهائي كارديف 2017 إلى ركلة الجزاء ضد يوفنتوس التي أنقذت ريال مدريد في الموسم التالي)، فإن بنزيما يملك شيئا في متناول يده لم يتمكن الوحش الآخر في دوري أبطال أوروبا، ليونيل ميسي، من تحقيقه مطلقا.

وقد سجل ميسي 10 أهداف فقط في مباريات متتالية بالبطولة القارية وذلك في موسم 2016-2017، بين المباراة ضد سلتيك في دور المجموعات وأمام بروسيا مونشنغلادباخ وقد غاب عن المباراة في ألمانيا بسبب الإصابة.

ويحتاج بنزيما لهدف واحد ليعادل رقم ميسي وبهدفين ليتفوق عليه. ما يفعله بنزيما الآن لا يظهر في سجلات ميسي.

كريستيانو رونالدو

أداء بنزيما منذ نهاية دور المجموعات خلال الموسم الحالي يمكن مقارنته فقط بأهداف رونالدو العشرة بين دور الثمانية ونهائي موسم 2016-2017. وذلك في حقبة دوري أبطال أوروبا لأنه في كأس أوروبا القديمة توجد أرقام قياسية أفضل: خوسيه ألتافيني (14 ، في 1962-1963)، وبوشكاش (12، في 1959-50)، ومولر (11، في 1972-1973).

وعندما يتم وضع اسم ليفاندوفسكي بجانب بنزيما، يتفوق المهاجم البولندي عليه. في موسم 2019-20، المبتلى بجائحة كوفيد-19 الذي كان فيه بايرن ميونخ بطلا لأوروبا، سجل ليفاندوفسكي في جميع المباريات التي خاضها باستثناء المباراة النهائية، حيث أحرز 15 هدفا على التوالي لكنه غاب ضد توتنهام هوتسبير في دور المجموعات.

مبابي وهالاند

إذا تحدثنا عن الأهداف، فمن الضروري النظر إلى اللاعبين الاثنين المرشحين لقيادة جميع الأرقام القياسية قريبًا، سَجل كيليان مبابي ثمانية أهداف متتالية في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في أربع مباريات فقط.

وأفضل أرقام النرويجي إرلينغ هالاند كان 10 أهداف متتالية على الرغم من حقيقة أنه خاض 19 مباراة فقط في دوري الأبطال، وفي أول ظهور له مع سالزبورغ، سجل ثمانية أهداف في أول خمس مباريات. في الموسم التالي 2020-21 ارتدى قميص بروسيا دورتموند وسجل 10 أهداف متتالية في ست مباريات.

وفي هذه المرحلة من التوهج توقف عن اللعب بسبب الإصابة أمام لاتسيو وزينيت سان بطرسبرغ في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات، وقضى مانشستر سيتي على آمال المهاجم الشاب في دور الثمانية وفاز في المباراتين 2-1.