الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب الاتحاد بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 على حساب ريال مدريد.

وتأهل ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فياريال الإسباني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

سيناريوهات التأهل

يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين للتأهل للمباراة النهائية في ظل إلغاء قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وفي حال فوز ريال مدريد بفارق هدف، يمتد وقت المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح حال استمرار النتيجة ذاتها.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى المباراة النهائية.

ويتطلع ريال مدريد لتكرار سيناريو نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2016 حين تعادل مع السيتي ذهاباً بإنجلترا ثم فاز في لقاء الإياب بنتيجة 1-0 في إسبانيا.

ويأمل السيتي تكرار ما فعله في مباراة ثمن نهائي نسخة 2020 بالفوز بنتيجة 2-1 ذهاباً وإياباً.

أسلحة أنشيلوتي

يملك المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، العديد من الأسلحة التي يعتمد عليها لعبور مانشستر سيتي والتأهل للمباراة النهائية بعد أيام من تتويجه بلقب الدوري الإسباني.

ويبقى على رأس هذه الأسلحة حماسة جماهيره في ملعب برنابيو بجانب تألق نجومه وعلى رأسهم المهاجم كريم بنزيما، الذي يقدم موسماً رائعاً مع الفريق المدريدي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه بحالة جيدة وكل تركيزه ينصب على إقصاء السيتي والتأهل لنهائي دوري الأبطال مؤكداً أن الفريقين لديهما لاعبون أصحاب جودة عالية.

وأوضح أن فريقه لا يعاني أمام الفرق التي تلعب كرة هجومية مثل السيتي وسيكون اللقاء مميزاً لأن الفريقين لديهما طموح الفوز، مؤكداً أن المواجهات السابقة لن تؤثر على هذه المواجهة بخلاف أن التتويج بلقب الليغا لن يقلل من دوافع لاعبيه.

وتحيط الشكوك بشأن جاهزية دافيد ألابا رغم انضمامه للقائمة ويغيب الثلاثي إدين هازارد وغاريث بيل وإيسكو بسبب الإصابة.

ويعتمد ريال مدريد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع إيدير ميليتاو وبجواره ناتشو أو ألابا ويميناً داني كارفخال ويساراً فيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم ماركو أسينسيو وكريم بنزيما وفينسيوس جونيور.

أوراق غوارديولا

يبحث مانشستر سيتي مع مدربه بيب غوارديولا عن تكرار التفوق على ريال مدريد وحصد نتيجة إيجابية تؤهل الفريق لنهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي، إن فريقه حقق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب وربما كان بمقدوره زيادة حصيلة الأهداف ولكن النتيجة بشكل عام مقبولة موضحاً أن المباراة لن تكون سهلة على أي حال ضد ريال مدريد.

وأشار إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يقدم عملاً رائعاً وحقق لقب الدوري الإسباني ويسير بخطى ثابتة ومميزة بخبراته الكبيرة في مجال التدريب.

ويعتمد غوارديولا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إديرسون مورايس وأمامه رباعي الدفاع كايل ووكر وروبن دياز وإيمريك لابورت وغواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا مع ثلاثي الهجوم رياض محرز وغابريل جيسوس وفيل فودين أو رحيم سترلينغ.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون فاصلة وحاسمة لتأهل أحد الفريقين وهو ما يزيد صعوبتها خاصة أن نتيجة لقاء الذهاب لا تعطي أفضلية مطلقة للسيتي.

وأكد أن تألق بنزيما سيكون أهم أسلحة ريال مدريد مع خبرات مودريتش وتوني كروس موضحاً أن نقطة ضعف ريال مدريد تتمثل في عمق الدفاع مع بطء ميليتاو.

وأشار إلى أن الأسلوب التكتيكي للسيتي وتبادل التمريرات والأدوار أهم مميزات غوارديولا، موضحاً أن مشكلة السيتي أيضاً في استقباله الأهداف من بعض الهفوات وهو ما يجعل المباراة مفتوحة بصورة كبيرة بين الفريقين.