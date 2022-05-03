ليفربول يحقق عدة أرقام مميزة بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح ليفربول أول فريق إنجليزي على الإطلاق يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزي في نفس الموسم.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ليصعد لنهائي البطولة للمرة الثالثة في خمسة مواسم.

وتغلب ليفربول، بطل نسخة 2019، 5-2 على منافسه الإسباني في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي غدا الأربعاء.

وتقدم فياريال، الذي خسر 2-صفر في مباراة الذهاب في أنفيلد الأسبوع الماضي، بهدفين عبر بولاي ديا في الدقيقة الثالثة وفرنسيس كوكولين في الدقيقة 41.

1 – @LFC have become the first ever English club to reach the final of the European Cup/Champions League, FA Cup and League Cup in the same season. Dominance. #VILLIV pic.twitter.com/3EDpSScYbO — OptaJoe (@OptaJoe) May 3, 2022

لكن في الشوط الثاني قلص البرازيلي فابينيو الفارق في الدقيقة 62 بعد تمريرة من المصري محمد صلاح وأدرك لويس دياز التعادل بعدها بخمس دقائق. وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 74.

كما أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، خامس مدرب يصل إلى نهائي بطولة أوروبية أربع مرات بعد مارتشيلو ليبي وميغل مونيز وكارلو أنشيلوتي والسير أليكس فيرغسون.

لكن المدير الفني الإيطالي أنشيلوتي قد يتفوق على الجميع في حال تغلبه على مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء، حيث سيصل للمرة الخامسة.

نُقدم لكم أكثر إفريقي سجل أهدافا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا .. ساديو ماني "١٥" هدفاpic.twitter.com/ERdfDv4l8v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وقالت إحصائيات شبكة OPTA، إن ماني تفوق على الإيفواري ديدييه دروغبا ليصبح أكثر أفريقي يسجل في دوري أبطال أوروبا، كما أنه تأهل إلى رابع نهائي في 2022 بعد كأس الأمم الافريقية وكأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك دوري الأبطال.

وعادل ماني الرقم القياسي لفرانك لامبارد المدير الفني لإيفرتون وقائد تشيلسي السابق في عدد الأهداف في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال ولكل منهما 15 هدفا.

كما أن كلوب أصبح أول مدير فني على الإطلاق يبلغ نهائي كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا في في نفس الموسم.

وهذه المرة العاشرة التي يبلغ فيها ليفربول، البطل ست مرات، نهائي دوري أبطال أوروبا ليتأخر بفارق ست مرات عن ريال مدريد البطل التاريخي لدوري الأبطال وميلان وبايرن ميونخ ولكل منهما 11 مرة.