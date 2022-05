ليفربول يحقق عدة أرقام مميزة بتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أصبح ليفربول أول فريق إنجليزي على الإطلاق يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزي في نفس الموسم.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ليصعد لنهائي البطولة للمرة الثالثة في خمسة مواسم.

وتغلب ليفربول، بطل نسخة 2019، 5-2 على منافسه الإسباني في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي غدا الأربعاء.

وتقدم فياريال، الذي خسر 2-صفر في مباراة الذهاب في أنفيلد الأسبوع الماضي، بهدفين عبر بولاي ديا في الدقيقة الثالثة وفرنسيس كوكولين في الدقيقة 41.

1 – @LFC have become the first ever English club to reach the final of the European Cup/Champions League, FA Cup and League Cup in the same season. Dominance. #VILLIV pic.twitter.com/3EDpSScYbO

— OptaJoe (@OptaJoe) May 3, 2022