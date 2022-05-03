محمد صلاح: أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

تمنى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، على حساب مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي البطولة.

وقال صلاح في تصريحاته عقب تأهل ليفربول للنهائي، يوم الثلاثاء، على حساب فياريال: ”أريد أن ألعب ضد ريال مدريد، يجب أن أكون صادقًا، إذا سألتني شخصيًا، فأنا أريد أن ألعب ضد ريال مدريد، لقد هزمونا سابقا لذا أريد مواجهتهم ثانيا، والفوز بالمباراة“

وأضاف: ”إنه لأمر رائع أن أكون في النهائي الثالث خلال 5 سنوات، إنه أمر لا يصدق، الجميع سعداء داخل غرفة الملابس“.

Mo Salah to BT Sport: “I want to play Real Madrid. I have to be honest. If you’re asking me personally, I want to play Madrid.” — Emma Sanders (@em_sandy) May 3, 2022

وأشار صلاح: ”اليوم عليك الاستمتاع باللحظة، نحن في النهائي، غدًا نركز على توتنهام، كان الأمر صعبًا في الشوط الأول، ولكن بين الشوطين تحدث إلينا يورغن كلوب، وتحدثنا مع بعضنا البعض“.

وأبرز: ”نحن فريق كبير، لذا عرفنا أنه يمكننا الرد، إنه يجعل الفوز أكثر إثارة، كما أن كلوب بين الشوطين كان يتحدث ويصرخ“.

وأردف: ”أنا فقط أعطي كل شيء للفريق، فزنا بلقب واحد، نحن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، أعرف ما أريده في نهاية الموسم“.

وأكمل: ”لقد حددت أهدافي قبل بداية الموسم، لدي توقعات كبيرة لنفسي، قبل بدء الموسم كنت أرغب في 40 هدفًا و10 تمريرات حاسمة“.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليعوض تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليصعد لنهائي البطولة.

وتغلب ليفربول، بطل نسخة 2019، 5-2 على منافسه الإسباني في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، لينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في المواجهة الثانية في قبل النهائي غدا الأربعاء.

وفاز سيتي 4-3 في مباراة الذهاب في مانشستر.

وتقدم فياريال، الذي خسر 2-صفر في مباراة الذهاب في أنفيلد الأسبوع الماضي، بهدفين عبر بولاي ديا في الدقيقة الثالثة وفرنسيس كوكولين في الدقيقة 41.

لكن في الشوط الثاني قلص البرازيلي فابينيو الفارق في الدقيقة 62 بعد تمريرة من المصري محمد صلاح وأدرك لويس دياز التعادل بعدها بخمس دقائق.

وأحرز السنغالي ساديو ماني هدف الفوز في الدقيقة 74.

واستكمل فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيتيين كابو في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

يذكر أن هذا هو النهائي الأوروبي العاشر للريدز في تاريخه ليصبح رابع أكثر فريق يصل إلى نهائي بطولة أوروبية بعد ريال مدريد (16)، بايرن ميونخ (11)، ميلان (11).

تلك هي المرة الثالثة التي يصل فيها ليفربول إلى نهائي دوري الأبطال في آخر خمسة مواسم، وتوج باللقب في 2019 على حساب توتنهام هوتسبير في اللقاء الذي أقيم في ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

ليفربول سوف يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي تُقام مساء الأربعاء على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

اللقاء تم نقله من روسيا، على خليفة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث كان من المُقرر أن يُقام في سانت بطرسبرغ، ولكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر نقل المباراة إلى فرنسا لتُقام على ملعب ”ستاد دو فرانس“ بسان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها الملعب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد 2006، وحينها النهائي شهد وجود فريق إنجليزي أيضًا، وجمع بين آرسنال وبرشلونة وتوج النادي الكتالوني حينها باللقب الثاني في تاريخه.

وسيقا نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، نهاية شهر مايو الجاري، وتحديدًا يوم السبت الموافق 28 مايو.