محمد صلاح: أريد مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

تمنى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء، على حساب مانشستر سيتي، في إياب نصف نهائي البطولة.

وقال صلاح في تصريحاته عقب تأهل ليفربول للنهائي، يوم الثلاثاء، على حساب فياريال: ”أريد أن ألعب ضد ريال مدريد، يجب أن أكون صادقًا، إذا سألتني شخصيًا، فأنا أريد أن ألعب ضد ريال مدريد، لقد هزمونا سابقا لذا أريد مواجهتهم ثانيا، والفوز بالمباراة“

وأضاف: ”إنه لأمر رائع أن أكون في النهائي الثالث خلال 5 سنوات، إنه أمر لا يصدق، الجميع سعداء داخل غرفة الملابس“.

Mo Salah to BT Sport: “I want to play Real Madrid. I have to be honest. If you’re asking me personally, I want to play Madrid.”

— Emma Sanders (@em_sandy) May 3, 2022