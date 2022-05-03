ليفربول يسقط فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول انتصارًا ثمينًا على حساب فياريال بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”لا سيراميكا“، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار مقابلة المتأهل من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأربعاء.

وتأهل ليفربول مستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي لعبت، يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت لصالح ”الريدز“ بواقع 2-0.

وتمكن فياريال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب بولاي ديا.

والهدف جاء بعد عرضية وصلت لداخل منطقة ليفربول، وإيتان كابو مهد الكرة لـ بولاي ديا، رغم تدخل روبرتسون والمهاجم السنغالي الذي كان بمفرده داخل منطقة الجزاء سجل بكل أريحية في شباك أليسون بيكر.

وتمكن فرانسيس كوكلين من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق فياريال، في الدقيقة 41.

#ليفربول يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على على مستضيفه #فياريال في إياب نصف النهائي #ليفربول_فياريال #فياريال_ليفربول pic.twitter.com/YD8qzPdIRt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

الفرنسي إيتان كابو من جديد بعد أن صنع الهدف الأول، عاد وراوغ روبرتسون، وأرسل كرة عرضية رائعة من جانب منطقة الجزاء، وكوكلين يرتقي ويسدد بالرأس في شباك أليسون بيكر الذي ظل واقفًا يتابع الكرة وهي تتهادى لشباكه.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعب ليفربول فابينيو من تسجيل هدفهم الأول في الدقيقة 62 من عمر المباراة، لتشير النتيجة إلى تقدم فياريال بنتيجة 2-1.

الهدف جاء بعد أن مرر الدولي المصري محمد صلاح إلى فابينيو داخل منطقة الجزاء، والبرازيلي من داخل المنطقة سدد كرة قوية مرت من بين أقدام الحارس رولي.

وفي الدقيقة 67 سجل لويس دياز هدف التعادل الثاني لليفربول من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 74، سجل ساديو ماني الهدف الثالث بعدما استخلص الكرة ببراعة من حارس فياريال لينفرد بالمرمى ويسكنها الشباك.

وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، زادت متاعب فياريال، بتعرض لاعبه الفرنسي إيتيان كابوي للطرد بعد حصوله على إنذارين.

وتعد هذه المرة العاشرة التي يتأهل فيها ليفربول إلى المباراة النهائية، حيث فاز باللقب في 6 مناسبات، وخسره في 3.

وسينتظر ليفربول في النهائي، المتأهل من موقعة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي الآخر، علمًا بأن لقاء الذهاب حسمه الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-3.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام على ملعب ”دو فرانس“ في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو/ أيار الجاري.