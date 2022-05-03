غوارديولا يؤكد جاهزية ووكر وغياب ستونز عن مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن الظهير الأيمن كايل ووكر جاهز لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدريد، غدا الأربعاء، لكن قلب الدفاع جون ستونز لا يزال غير متاح للإصابة.

ولم يشارك ووكر في أي مباراة منذ إصابته أمام أتلتيكو مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال الشهر الماضي، لكن غوارديولا قال إنه سيتخذ قرارا متأخرا بشأن الحالة البدنية للاعب البالغ عمره 31 عاما؛ لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة التي ستقام على استاد ”سانتياغو برنابيو“.

وأصيب مواطنه الدولي الإنجليزي ستونز خلال الفوز 4-3 على ريال مدريد في استاد الاتحاد الأسبوع الماضي، وغاب عن الفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”ووكر تدرب وسيسافر معنا. سنحدد موقفه غدا. لم يتدرب منذ ثلاثة أسابيع لكنني سعيد بعودته. (ستونز) ليس جاهزا“.

🗣 "Kyle, we will see tomorrow." Pep Guardiola updates on the availability of Manchester City players with Kyle Walker back in training pic.twitter.com/gbWwpHfAgI — Football Daily (@footballdaily) May 3, 2022

ويتطلع سيتي للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي عندما يلتقي مع ريال مدريد المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإسباني في مدريد، وذلك على أمل تعويض خسارته أمام تشيلسي في نهائي العام الماضي في بورتو.

ويخوض الريال مباراة الغد بروح معنوية عالية بعد تتويجه بلقب الدوري المحلي بالفوز، يوم السبت الماضي، 4-صفر على ضيفه إسبانيول، رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين استعدادا لمواجهة سيتي.

وأضاف غوارديولا، الذي يتصدر فريقه الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول: ”فريقان جيدان، ورأينا ذلك الأسبوع الماضي. إنهم أبطال إسبانيا ونحن نحاول أن نكون أبطالا هنا. رأينا في مباراة الذهاب أنه يجب أن نتحسن وسنحاول القيام بذلك“.

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. أنشيلوتي يتعهد بالهجوم في مواجهة العودة https://t.co/OsCIfUXnuF pic.twitter.com/vsniHMTkq9 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وقال كيفن دي بروين، الذي سجل الهدف الأول لسيتي أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب في مانشستر الأسبوع الماضي، إن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة سيغير المفاهيم حول النادي.

وبات سيتي قوة مهيمنة في إنجلترا منذ وصول غوارديولا في 2016، لكنه لا يزال يبحث عن لقبه الأول لدوري أبطال أوروبا، بينما يحمل منافسه ريال مدريد الرقم القياسي للفوز بالبطولة 13 مرة.

وأردف دي بروين: ”لم نفز باللقب لكن حصد البطولة سيغير هذه الرواية الصغيرة. سيغير المنظور من الخارج. حقيقة أننا نقاتل منذ سنوات طويلة للفوز باللقب ونتأهل للأدوار النهائية، يعني أننا بالفعل نقوم بعمل جيد حقا.

”أدعم فريقي لتقديم أداء جيد للفوز بمباراة الغد. الجميع يتوقع مباراة رائعة وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا ونأمل التأهل للنهائي في باريس“.

وقدم البلجيكي دي بروين أداء متميزا خلال الموسم الحالي، وسجل 15 هدفا وصنع 12 أخرى في 40 مباراة خاضها مع سيتي في كافة المسابقات، وأحرز سبعة أهداف في آخر 10 مباريات.