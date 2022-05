غوارديولا يؤكد جاهزية ووكر وغياب ستونز عن مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن الظهير الأيمن كايل ووكر جاهز لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدريد، غدا الأربعاء، لكن قلب الدفاع جون ستونز لا يزال غير متاح للإصابة.

ولم يشارك ووكر في أي مباراة منذ إصابته أمام أتلتيكو مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال الشهر الماضي، لكن غوارديولا قال إنه سيتخذ قرارا متأخرا بشأن الحالة البدنية للاعب البالغ عمره 31 عاما؛ لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة التي ستقام على استاد ”سانتياغو برنابيو“.

وأصيب مواطنه الدولي الإنجليزي ستونز خلال الفوز 4-3 على ريال مدريد في استاد الاتحاد الأسبوع الماضي، وغاب عن الفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”ووكر تدرب وسيسافر معنا. سنحدد موقفه غدا. لم يتدرب منذ ثلاثة أسابيع لكنني سعيد بعودته. (ستونز) ليس جاهزا“.

🗣 "Kyle, we will see tomorrow."

Pep Guardiola updates on the availability of Manchester City players with Kyle Walker back in training pic.twitter.com/gbWwpHfAgI

— Football Daily (@footballdaily) May 3, 2022