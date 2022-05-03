مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. أنشيلوتي يتعهد بالهجوم في مواجهة العودة

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إن فريقه سيلعب بطريقة هجومية عندما يواجه ضيفه مانشستر سيتي بطل إنجلترا في لقاء العودة بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا الأربعاء، أملا في التأهل للمباراة النهائية بعد هزيمته ذهابا 4-3 في إنجلترا.

وسيغيب المدافع ديفيد ألابا عن المباراة للإصابة، بينما يعود للتشكيلة لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي غاب بسبب الإصابة عن لقاء الذهاب.

وبينما توجد علامات استفهام عن النظام وتشكيلة البداية، فإن الفريق الملكي سينتهج الأسلوب الهجومي الذي منحه 11 هدفا في آخر أربع مباريات في دوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”إذا تراجعنا إلى الخلف من أجل الدفاع بوجود 10 لاعبين في منطقة جزائنا فإن سيتي سيسدد 99 كرة على المرمى.

”أحيانا يتعين عليك المخاطرة، ولقد حققنا نجاحا كبيرا هذا الموسم عند المخاطرة؛ لأننا نملك الكثير من العناصر المتميزة في الخط الأمامي“.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: ”ستكون مواجهة بين فريقين مختلفين جدا. فريقان يملكان نوعيات مختلفة على المستويين الفردي والجماعي.

”لكننا سنحصل على مزية اللعب على أرضنا وسنلعب بطريقة هجومية كما نفعل دوما. نملك نوعية متميزة في الخط الأمامي تمنحنا رفاهية المخاطرة بالهجوم“.

سيتجه للمنتخبات.. أنشيلوتي يلمح لعدم تدريبه لأندية أخرى بعد ريال مدريد https://t.co/O4tjx8tnWF pic.twitter.com/CToJyQb30M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

وأردف أنشيلوتي: ”الالتزام الجماعي ربما هو ما سيحسم المواجهة. علينا أن نكون أفضل من لقاء الذهاب وأن يكون تحركنا أفضل كمجموعة. والتفوق في الدفاع والعمل كمجموعة، كما أن عودة كاسيميرو مهمة جدا في هذا السياق“.

ويخوض ريال المباراة بروح معنوية عالية بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني بالفوز، السبت الماضي، 4-صفر على ضيفه إسبانيول، رغم غياب عدد من الأساسيين استعدادا لمواجهة سيتي.

ويرى أنشيلوتي أن التتويج باللقب المحلي قبل نحو شهر من نهاية الموسم وقبل آخر أربع جولات سيعزز كثيرا معنويات اللاعبين والجمهور على مستوى دوري الأبطال.

وعن ذلك قال أنشيلوتي: ”ثقتنا بأنفسنا ومعنوياتنا في أعلى مستوى بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني. هذا الفريق لديه الروح والتصميم للتغلب على أي صعاب لكن هذا لا يكفي.

”لأن الفوز لا يتحقق بالجرأة والشخصية فقط، لكن هذا يمنحك القوة لإظهار ما لديك من نوعية. أنت بحاجة إلى كل شيء.. الإرادة والنوعية الفردية والالتزام الجماعي“.

وعبر لاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش، البالغ 36 عاما، الذي يسعى للوصول لخامس نهائي في دوري الأبطال مع الفريق الملكي عن تفاؤل مماثل أيضا، قائلا: ”بالطبع ثقتنا بقدرتنا على الرد والقتال والتقدم كبيرة جدا. ونحن نعرف أننا لم نقدم أداء جيدا في لقاء الذهاب، ورغم ذلك أحرزنا ثلاثة أهداف“.

وأضاف اللاعب الكرواتي: ”لدينا الكثير من الموهبة والتميز. وسيلعب تاريخ النادي دورا كبيرا بعد التتويج بلقب البطولة 13 مرة. وهذا له تأثير كبير على تفكيرنا لأنك تعتقد أن بوسعك تحقيق أي شيء بملابس هذا الفريق.

”سنخوض المباراة بثقة كبيرة وبكل قوة وإقدام، وسنثبت أننا ريال مدريد وأننا الفريق الأفضل في العالم. وسنحظى بدعم هائل نتيجة اللعب على أرضنا في سانتياغو برنابيو وسط جمهورنا“.