تشيفرين ينتقد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويتوقع نهائيا إنجليزيا لدوري أبطال أوروبا

يشتهر السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتصريحاته المباشرة والصريحة في كثير من الأحيان، وفي أحد هذه التصريحات اعتبر خروج بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا مبكرا يرجع بشكل مباشر لغياب المنافسة المحلية في بطولتي الدوري الألماني والفرنسي.

وخلال مقابلة مع صحيفة ”سبورتسك“ الكرواتية ، عاد تشيفرين إلى الصعوبات التي يواجهها باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ للتألق في دوري أبطال أوروبا وإقصاء الأول من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، والثاني من دور الثمانية أمام فياريال هذا الموسم، موضحا: ”قلة المنافسة في المسابقات المحلية هي السبب. بدون التنافس القوي في بلادهما، من الصعب الاستعداد لمباريات دوري أبطال أوروبا.

”صحيح أن هاتين البطولتين ليستا قويتين. يهيمن فريقان على اللقب منذ سنوات. هناك المزيد من المنافسة في إيطاليا، لكنها ليست قوية من الناحية المالية. الدوري الإنجليزي الممتاز لديه أكبر منافسة على اللقب وقاعدة جماهيرية مختلفة عن تلك الموجودة في إيطاليا.

”عندما كنا نواجه مشروع دوري السوبر الأوروبي ساعدنا المشجعون الإنجليز، بينما لم يفعل الإيطاليون والإسبان شيئًا. لم يكن الألمان والفرنسيون هناك؛ لأن أنديتهم لم تكن معنية بشكل وثيق“.

وتوقع تشيفرين أن يشهد نهائي دوري الأبطال الحالي نهائيا إنجليزيا بين مانشستر سيتي وليفربول، موضحا: ”بطريقة ما، كنت أتوقع أن يكون مانشستر سيتي البطل، لكن ليفربول قوي للغاية وريال مثل القط له عشرة أرواح. كريم بنزيما يتحسن كل عام، ولوكا مودريتش، في سن 36 رائع. لديهم فينيسيوس وباقي اللاعبين ليسوا سيئين أيضًا. هم يتسللون. ما زلت أتوقع نهائيًا إنجليزيا“.

وشهد نهائي العام الماضي نهائيا إنجليزيا أيضا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في مدينة بورتو البرتغالية، حسمه النادي اللندني الذي ودع نسخة العام الحالي أمام ريال مدريد في دور الثمانية.

ويلتقي الليلة فياريال مع ليفربول في إياب قبل النهائي في إسبانيا، وذلك بعد فوز النادي الإنجليزي بثنائية في مباراة الذهاب في أنفيلد الأسبوع الماضي.

كما انتصر ليفربول في كل مباراة خارج أرضه في المسابقة هذا الموسم، لكن المدير الفني الإسباني أوناي إيمري حقق النجاح بنسبة 84 في المئة كمدرب في مباريات خروج المغلوب الأوروبية منذ 2010.