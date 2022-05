الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة فياريال ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (لاسيراميكا) لمتابعة المواجهة التي تجمع بين فياريال الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات الإياب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج لقاء الذهاب بين الفريقين على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء الماضي، بفوز ليفربول بنتيجة 2-0.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة فياريال وليفربول في دوري أبطال أوروبا، في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

تاريخ المواجهات وسيناريوهات التأهل

حسم ليفربول تفوقه في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-0 وهو ما يجعل فياريال بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل مباشرة إلى اللقاء النهائي لدوري الأبطال.

وألغى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هذا الموسم قاعدة التسجيل خارج الأرض وهو ما يجعل فياريال مطالبا بالفوز بفارق 3 أهداف للتأهل لنصف النهائي، ولكن في حالة الفوز بفارق هدفين يمتد اللقاء لوقت إضافي ثم ضربات ترجيح حال استمرار النتيجة نفسها.

ويذهب ليفربول إلى ملعب (لاسيراميكا) بعد غياب 6 أعوام منذ أن لعب هناك لقاء الذهاب بدور الأربعة لبطولة الدوري الأوروبي وفاز وقتها فياريال بنتيجة 1-0.

وحسم ليفربول التأهل في ملعبه بمباراة الإياب بالفوز بنتيجة 3-0.

ويأمل ليفربول الصعود للمرة العاشرة في تاريخه للمباراة النهائية بدوري الأبطال بعدما حقق اللقب في نسخ 1977 و1978 و1981 و1984 و2005 و2019.

وحل ليفربول في الوصافة خلال 3 نسخ، وهي 1985 و2007 و2018.

في المقابل، لم يصعد فياريال من قبل للمباراة النهائية لدوري الأبطال طوال تاريخه.

طموح إيمري

يتسلح فياريال بطموح مدربه أوناي إيمري من أجل التأهل للمرة الأولى في تاريخه لنهائي دوري الأبطال.

ويدرك إيمري جيدا صعوبة المهمة أمام أفضل فريق في العالم بحسب تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، ولكنه يرفض رفع الراية البيضاء والاستسلام ويتسلح بحماس جماهيره.

وأشار إيمري إلى أن فريقه يحتاج لتقديم مباراة قوية أولا على الجانب الدفاعي، وعدم استقبال أهداف بجانب استغلال المحاولات التي تسنح له في اللقاء.

وأوضح أن خط الوسط أقوى خطوط ليفربول ويجب تعطيله وعدم منحه أي مساحة للتقدم والضغط، خاصة في ظل وجود لاعبين مميزين بقيمة تياجو ألكانتارا وفابينيو.

ومن المرجح أن يعتمد فياريال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جيرونيمو رولي وأمامه رباعي خط الدفاع راؤول ألبيول وباو توريس وجوان فايوث وبيرفيس إستيوبينان.

ويقود خط الوسط دانييل باريخو وبجواره إتيان كابوي وعلى الأطراف صامويل شيكويزي وأرانوت دانجوما وأمامهما جيوفاني لو سيلسو وفي الهجوم جيرارد مورينو.

See you in Spain next week 👊🇪🇸 pic.twitter.com/zwUJ5IJS0C

Brilliant away end last night, @VillarrealCF 👏

أفكار كلوب

يسعى ليفربول لتكرار تفوقه وحسم التأهل للمباراة النهائية لاستكمال طريقه لتحقيق حلم الرباعية في ظل تتويجه بلقب كأس الرابطة وصعوده لنهائي كأس الاتحاد، واستمراره في المنافسة على لقب الدوري.

ويراهن ليفربول على أفكار مدربه الألماني يورغن كلوب الذي عبر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة عن رفضه التام لفكرة حسم المباراة قبل خوضها من الأساس بسبب التفوق في لقاء الذهاب.

وأشار كلوب إلى أن فريقه مميز بالفعل، ولكنه بحاجة أيضا للتوفق في مباراة الإياب ويجب التعامل بكل قوة وجدية مع حسابات هذه المباراة.

ويدفع ليفربول بالقوة الضاربة في تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وإبراهيم كوناتي وألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

Liverpool have never lost at Anfield in the semi-finals of the European Cup 🤯

👀 What will happen in the second leg?@LFC | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2022