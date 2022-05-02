كلوب: على ليفربول الاستعداد للأسوأ أمام فياريال

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الإثنين إن فريقه أنجز نصف المهمة فقط في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام فياريال ويتعين عليه الاستعداد للأسوأ أمام فريق المدرب أوناي إيمري في مباراة الإياب.

وفاز ليفربول ذهابا 2-صفر في آنفيلد كما انتصر في كل مباراة خارج أرضه في المسابقة هذا الموسم لكن إيمري حقق النجاح بنسبة 84 % كمدرب في مباريات خروج المغلوب الأوروبية منذ 2010.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء في إسبانيا: ”لم نفز بالمباريات من خلال الركون للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة“.

وأضاف: ”حاولنا اللعب بطريقتنا وعلينا أن نفعل ذلك مرة أخرى، علينا أن نكون مستعدين للمعاناة ومواجهة ضغط المنافس والركون للدفاع في بعض الفترات لكنها ليست طريقتنا بوجه عام“.

وخسر ليفربول مرة واحدة فقط هذا العام في سعيه لتحقيق أربعة ألقاب لا سابق لها.

وقال كلوب: ”فعلنا بعض الأشياء الصحيحة في الأشهر القليلة الماضية، المشكلة الآن هي أن كل شيء يسير على ما يرام لكن قد يتغير كل شيء إذا ارتكبت خطأ واحدا في المباراة التالية“.

"٣" أهداف تفصل #ليفربول عن تحقيق رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد بكل البطولات ليفربول سجل هذا الموسم في كل البطولات "١٣٥" هدفا على بعد "٣" أهداف للتساوي مع رقمه التاريخي من الأهداف "١٣٨" #ليفربول_فياريال pic.twitter.com/0Zs6BrZa23 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وتابع: ”نعيش فترة جيدة لكن ماذا ستفعل إذا خسرت 2-صفر خارج الديار؟ الماضي لن ينفعنا وقتها“.

وأضاف كلوب أن ”النضج والخبرة“ من العوامل المهمة لكنهما ليسا كل شيء“.

وأتم: ”سيحاولون اللعب بصورة أفضل من مباراة الذهاب وسيسعى أوناي بالطبع إلى ضبط بعض الأمور، ستكون مباراة مثيرة، النضج مهم لكنه ليس العامل الوحيد في الفوز“.

وقال كلوب إن المهاجم روبرتو فيرمينو بدأ الركض مرة أخرى بعد إصابة في قدمه لكنه ما زال يعاني من آلام ولن يشارك في المباراة.

وفي مبارة الإياب سجل ليفربول هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه فياريال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.

ووضع القائد جوردان هندرسون ليفربول في المقدمة في الدقيقة 53، حيث تقدم ”الريدز“ بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعد أن رفع هندرسون الكرة لتصطدم بالإكوادوري بيرفس وتتهادى داخل الشباك.

وبعدها بدقيقتين أرسل المصري محمد صلاح تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى ساديو ماني الذي أنهاها في شباك جيرونيمو رولي حارس فياريال من مدى قريب.