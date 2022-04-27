ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل ليفربول هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه فياريال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

دافع فياريال بكثافة في الشوط الأول ليحبط بطل أوروبا ست مرات، واقترب تياجو ألكانتارا من افتتاح التسجيل بتسديدة هائلة من مدى بعيد اترتطمت بالقائم.

"٣" أهداف تفصل #ليفربول عن تحقيق رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد بكل البطولات ليفربول سجل هذا الموسم في كل البطولات "١٣٥" هدفا على بعد "٣" أهداف للتساوي مع رقمه التاريخي من الأهداف "١٣٨" #ليفربول_فياريال pic.twitter.com/0Zs6BrZa23 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وضغط ليفربول بعد الاستراحة وبعد لحظات من إلغاء هدف للبرازيلي روبرتو فيرمينو بداعي التسلل.

ووضع القائد جوردان هندرسون ليفربول في المقدمة في الدقيقة 53، حيث تتقدم ”الريدز“ بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعد أن رفع هندرسون الكرة لتصطدم بالإكوادوري بيرفس وتتهادى داخل الشباك.

وبعدها بدقيقتين أرسل المصري محمد صلاح تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى ساديو ماني الذي أنهاها في شباك جيرونيمو رولي حارس فياريال من مدى قريب.

وسنحت عدة فرص لليفربول لإضافة المزيد من الأهداف لكنه سيكون الأقرب لبلوغ النهائي عندما يلتقي مع فياريال في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في إسبانيا.

ووضع ليفربول الإنجليزي قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه فياريال الإسباني 2 –صفر.

ويحتاج ليفربول بطل 2019 للفوز أو التعادل في مباراة العودة في إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في 3 سنوات.