رياضة

ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 27 أبريل 2022 21:04 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2022 22:05 GMT

ليفربول يتجاوز فياريال بثنائية ويقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا

سجل ليفربول هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه فياريال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء. دافع فياريال

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل ليفربول هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه فياريال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

دافع فياريال بكثافة في الشوط الأول ليحبط بطل أوروبا ست مرات، واقترب تياجو ألكانتارا من افتتاح التسجيل بتسديدة هائلة من مدى بعيد اترتطمت بالقائم.

وضغط ليفربول بعد الاستراحة وبعد لحظات من إلغاء هدف للبرازيلي روبرتو فيرمينو بداعي التسلل.

ووضع القائد جوردان هندرسون ليفربول في المقدمة في الدقيقة 53، حيث تتقدم ”الريدز“ بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعد أن رفع هندرسون الكرة لتصطدم بالإكوادوري بيرفس وتتهادى داخل الشباك.

وبعدها بدقيقتين أرسل المصري محمد صلاح تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى ساديو ماني الذي أنهاها في شباك جيرونيمو رولي حارس فياريال من مدى قريب.

وسنحت عدة فرص لليفربول لإضافة المزيد من الأهداف لكنه سيكون الأقرب لبلوغ النهائي عندما يلتقي مع فياريال في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في إسبانيا.

ووضع ليفربول الإنجليزي قدمًا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه فياريال الإسباني 2 –صفر.

ويحتاج ليفربول بطل 2019 للفوز أو التعادل في مباراة العودة في إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل، ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في 3 سنوات.

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