رانجنيك: تأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا أمر "غير واقعي"

أكد المدرب الألماني رالف رانجنيك، الأربعاء، أن على مانشستر يونايتد تقبّل واقع أن آماله بتحقيق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت غير واقعية، عشية استضافة تشيلسي، الخميس، في مباراة مقدّمة من المرحلة 37.

ويدخل يونايتد إلى المباراة على ملعب ”أولد ترافورد“ في أعقاب خسارتين أمام ليفربول وآرسنال توالياً، أنهيا آماله منطقياً بتحقيق المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق 6 نقاط من أرسنال الرابع، والذي خاض مباراة أقل.

وسيغيب عن المواجهة المقدمة؛ بسبب انشغال تشيلسي في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 مايو على ملعب ”ويمبلي“، كل من الجناح جايدون سانشو والقائد المدافع هاري ماغواير العرضة للكثير من الانتقادات هذا الموسم، لينضما إلى قائمة طويلة من الإصابات.

وقال رانغنيك خلال المؤتمر الصحفي: ”لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. علينا أن نكون واقعيين“.

وأضاف: ”حتى لو فزنا في المباريات الـ4 المتبقية، فإن الأمور ليست في أيدينا. ولكن ما هو في أيدينا هو الأسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة“.

وأكد الألماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتباراً من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الأسماء في سوق الانتقالات حتى لو لم يتأهل إلى المسابقة القارية الأم.

ورأى أن تجديد عقد برونو فرنانديز أظهر أن ذلك ما زال ممكناً، قائلا: ”هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد.. مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي ما زال مثيراً للاهتمام بشكل كبير“.

وتابع: ”أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، وكل من فيه، وأن أستخرج الأفضل وتغيير كل المقاربة الموسم المقبل كي يكون مانشستر يونايتد نادياً كبيراً مجدداً“.

ويستمر غياب الفرنسي بول بوغبا والمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني والظهير الأيسر لوك شو ولاعب الوسط البرازيلي فريد.