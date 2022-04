الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ”آنفيلد“ المواجهة المرتقبة التي تجمع، مساء اليوم الأربعاء، بين ليفربول الإنجليزي وضيفه فياريال الإسباني ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ليفربول ضد فياريال في دوري الأبطال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”آنفيلد“ في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

مشوار الفريقين

تأهل ليفربول في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بواقع ستة انتصارات.

وتخطى ليفربول عقبة إنتر ميلان الإيطالي في دور الستة عشر بعدما فاز في إيطاليا بنتيجة 2-0 وخسر على ملعبه بنتيجة 1-0 ثم تجاوز بنفيكا البرتغالي في ثمن النهائي وفاز ليفربول في البرتغال بنتيجة 3-1 وتعادلا في إنجلترا بنتيجة 3-3.

وتأهل فياريال في وصافة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط خلف مانشستر يونايتد الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

وقطع فياريال الحصان الأسود لدوري الأبطال مشواراً مميزاً نحو نصف النهائي بعدما أطاح بمنافسه يوفنتوس الإيطالي في دور الستة عشر بالتعادل بنتيجة 1-1 والفوز بنتيجة 3-0 في إيطاليا ثم تخطى عقبة بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي بعدما فاز بنتيجة 1-0 في إسبانيا ثم تعادلا بنتيجة 1-1.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي عام 2016.

وفاز وقتها فياريال بنتيجة 1-0 في لقاء الذهاب بإسبانيا ورد ليفربول بفوز عريض في مباراة الإياب بإنجلترا بنتيجة 3-0.

ويتقابل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، والإسباني أوناي إيمري، مدرب فياريال، للمرة السادسة، ويتفوق كلوب بواقع 3 انتصارات مقابل فوز وحيد لإيمري وتعادل وحيد.

أسلحة ليفربول

يدخل ليفربول مواجهة فياريال باحثاً عن تحقيق نتيجة طيبة لتجنب مفاجآت منافسه القادم من إسبانيا والذي أطاح بالعملاقين يوفنتوس وبايرن ميونخ.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فياريال ومدربه أوناي إيمري مثيران للإعجاب بما يقدمه في دوري الأبطال حتى الآن.

وأوضح أن فياريال لا يمكن التقليل من شأنه وربما سقط يوفنتوس وبايرن في هذا الفخ ولكن ليفربول يحترم منافسه ويدرك جيداً نقاط القوة والضعف في صفوفه، كما أن إيمري مدرب يحب التفاصيل وهو ما يزيد صعوبة المواجهة.

ويعتمد ليفربول على طريقته 4-3-3 بوجود حارس المرمى أليسون باكير وأمامه رباعي خط الدفاع فيرجيل فان ديك وبجواره جويل ماتيب وألكسندر أرنولد يميناً وأندري روبرتسون يساراً.

ويقود خط الوسط فابينيو وبجواره تياغو ألكانتارا وجوردان هندرسون مع ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز أو دييغو جوتا.

