غوارديولا يشيد بأداء مانشستر سيتي بعد مهرجان أهداف أمام ريال مدريد

أشاد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بكرة القدم الرائعة التي قدمها فريقه في فوزه 4-3 على ضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، حتى لو لم يكن راضيا تماما عن النتيجة.

وكانت المباراة الرائعة التي تقدم فيها سيتي بهدفين في ثلاث مناسبات هي الثانية فقط في تاريخ قبل نهائي دوري الأبطال التي يسجل فيها الفريقان ثلاثة أهداف أو أكثر بعد مباراة دينامو كييف أمام بايرن ميونخ في 1999.

وكان أداء الفريقين خلال المباراة مذهلا مع تقدم سيتي مع كل فرصة لإسعاد مدربه الإسباني.

وقال غوارديولا لمحطة بي.تي سبورت ”نشعر بالفخر من أجل جماهيرنا في جميع أنحاء العالم ومن أجل مانشستر سيتي. ما فعلناه سواء بالكرة أو دونها، وصنع الكثير من الفرص، لا يمكنني أن أطلب شيئا آخر.

”الفريقان يريدان الهجوم ويملكان الجودة والكفاءة لذلك. كرة القدم كانت رائعة حقا.

”أهنئ مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، وفريقه على ما قدموه خلال المباراة. في الوقت ذاته رأينا أنفسنا في مستواهم ذاته“.

كريم بنزيما: على جماهيرنا الاستعداد لرؤية شيء ساحر في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي https://t.co/ecENN5Dvwe pic.twitter.com/xlz8FrasLD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 27, 2022

وفرضت ثنائية مذهلة من المهاجم كريم بنزيما بينها ركلة جزاء بطريقة بانينكا وهدف آخر من مجهود فردي عبر فينيسيوس جونيور الإثارة على مباراة العودة دون حسم المتأهل للمباراة النهائية.

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 41 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات، ليصبح خامس لاعب يسجل أكثر من 40 هدفا في موسم واحد في تاريخ ريال مدريد.

وشعر غوارديولا رغم ذلك أن سيتي، الذي سجل أهدافه كيفن دي بروين وغابريل جيسوس وفيل فودن وبرناردو سيلفا، كان ينبغي أن يكون في موقف أقوى بكثير قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل حيث لا تزال المواجهة مفتوحة على مصراعيها.

وأضاف المدرب الإسباني ”في اللحظات التي عادوا فيها للمباراة في الشوط الأول أعتقد أننا منحنا لهم هذه الفرصة، لقد كان بناؤنا للهجمات متوترا. لسوء الحظ تلقينا أهدافا ولم ننجح في تسجيل المزيد. سنذهب إلى مدريد من أجل محاولة الفوز بالمباراة“.