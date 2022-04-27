الصحف الرياضية: "ريال مدريد يخرج حيا".. و"الغواصات الصفراء من أجل كل شيء في ليفربول"

شكل فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصف النهائي الثاني بين ليفربول وفياريال، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بتجديد برشلونة عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2026 وعودة رافائيل نادال للمشاركة من بوابة بطولة مدريد المفتوحة للتنس واهتمام بايرن ميونخ بفرانكي دي يونغ ومستقبل لويس سواريز في أتلتيكو مدريد واهتمام يوفنتوس بدي ماريا وزانيولو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد 4-3 أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم التفوق الكبير للفريق الإنجليزي، وكتبت: ”من معجزة لمعجزة“.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني بين ليفربول وفياريال، وكتبت: ”الغواصات الصفراء من أجل كل شيء في ليفربول“.

الصحيفة اهتمت بنجم التنس الإسباني رافائيل نادال، وكتبت: ”نادال سيلعب بطولة مدريد المفتوحة للتنس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي 4-3 على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد يخرج حيا“.

كما تحدثت عن تجديد برشلونة عقد مدافعه رونالد أراوخو، وكتبت: ”أراوخو يجدد عقده حتى 2026“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ليفربول وفياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”فياريال من أجل إنجاز آخر دون جيرارد مورينو“.

كما تطرقت الصحيفة لاهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونغ، وكتبت: ”بايرن ميونخ يهتم بالتعاقد مع دي يونغ“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الضرب دون ضربة قاضية“.

كما تحدثت عن تجديد برشلونة عقد مدافعه أراوخو، وكتبت: ”أراوخو حتى 2026“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ليفربول وفياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”الغواصات الصفراء في آنفيلد“.

آس

ركزت الصحيفة على هزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”سانتياغو بيرنابيو لديه عمل“.

كما تحدثت عن نصف النهائي الثاني بين ليفربول وفياريال، وكتبت: ”آنفيلد الحاجز الأخير“.

الصحيفة اهتمت بمشاركة رافائيل نادال في بطولة مدريد المفتوحة للتنس، واهتمام برشلونة بالإيطالي رومانيولي وانتظار لويس سواريز في أتلتيكو مدريد.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وعنونت: ”جنون“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ليفربول وفياريال في ذهاب نصف النهائي الثاني وتصريحات يورغن كلوب.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”فقط جنون“.

كما اهتمت بنصف النهائي الثاني بين ليفربول وفياريال، وكتبت: ”ليفربول على أهبة الاستعداد“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اهتمام يوفنتوس بالأرجنتيني أنخل دي ماريا والإيطالي زانيولو وكتبت: ”دي ماريا – زانيولو: يوفنتوس أين هي الصفقة؟“.

كما اهتمت بلقاء إنتر ميلان وبولونيا المؤجل في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”في بولونيا: إنتر ميلان التجاوز الخطير“.

كورييري ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان ولقائه المؤجل أمام بولونيا لانتزاع صدارة الدوري الإيطالي، وكتبت: ”لقب الدوري الإيطالي والعقد هو جائزة إنزاغي“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”عرض من مانشستر سيتي لكن ريال مدريد يملك دائما بنزيما الساحر“.