كريم بنزيما: على جماهيرنا الاستعداد لرؤية شيء ساحر في مباراة الإياب ضد مانشستر سيتي

بدا كريم بنزيما واثقا بعد تسجيله هدفين ساعدا ريال مدريد على البقاء في أجواء الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي، وتوقع المهاجم الفرنسي تأهل فريقه للمباراة النهائية.

وتراجع ريال بفارق هدفين ثلاث مرات في ذهاب قبل النهائي على ملعب الاتحاد، يوم الثلاثاء، لكنه قاتل ليخسر بفارق هدف واحد وبنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة.

وقال بنزيما لمنصة ”موفيستار بلس“: ”أحث جماهيرنا على الاستعداد لرؤية شيء ساحر، سنفوز بمباراة الإياب في سانتياغو برنابيو“.

”الخسارة ليست جيدة على الإطلاق ونحن نهتم كثيرا بالفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الشيء المهم هو أننا لم نخفض من مستوى الحذر أبدا وواصلنا القتال حتى النهاية“.

وكان بنزيما قد نجح في إنهاء هجمة بشكل متقن في الشباك وأظهر مدى ثبات أعصابه عندما حصل الفريق الإسباني على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وسدد المهاجم، الذي أضاع ركلتي جزاء أمام أوساسونا الأسبوع الماضي، الركلة في منتصف مرمى سيتي.

وقال بنزيما مبتسما: ”أنا رجل واثق جدا. هذا أعلى مستوى (للمنافسة) وكنا نلعب ضد فريق رائع وعلى ملعبه. تراجعنا 2-صفر لكننا كنا أقوياء ذهنيا للعودة في النتيجة“.

ولم يشك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على الإطلاق في قدرة قائد فريقه على التسجيل، لكنه انتقد الأخطاء التي ارتكبها فريقه.

وقال أنشيلوتي: ”علينا أن ندافع بشكل أفضل“.

”لم تكن نتيجة جيدة لأنهم سجلوا أربعة أهداف في مرمانا، وهذا ليس بالأمر الجيد على الإطلاق.

”هذا يعني أننا لم ندافع بشكل جيد ونحتاج للقيام بعمل أفضل في مباراة الإياب. أعتقد أن هذا سيكون مفتاح الانتصار“.

ويشعر المدرب الإيطالي أيضا أن مزية اللعب على أرضه ستكون حاسمة في مباراة الإياب.

وأردف: ”واثقون ومتحمسون للغاية لأننا نؤمن بأجواء برنابيو الساحرة“.

وتابع: ”غاضب لأننا خسرنا الكثير من الصراعات في الشوط الأول، سيتي سجل هدفين كان يمكن تفاديهما بالمزيد من التركيز، ولكن ردة فعلنا كانت جيدة وأحيينا المباراة في لقاء الإياب“.

وأوضح: ”بدأنا بشكل سيئ للغاية، كنا ناعمين، ولكننا أظهرنا ما أظهرناه من قبل، وهو قدرتنا على رد الفعل“.

وازدادت ثقة ريال مدريد بعدما بلغ الدور قبل النهائي بفوزه على باريس سان جيرمان وتشيلسي حامل اللقب وقال أنشيلوتي إنه فخور بالكيفية التي تمكن بها فريقه من صنع الفرص والتسجيل في مرمى سيتي على أرضه.