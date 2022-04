ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. كريم بنزيما يخطف الصدارة ويقترب من تحطيم رقم قياسي مميز لرونالدو

ارتقى الفرنسي كريم بنزيما لصدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله ثنائية لريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وفاز مانشستر سيتي 4-3 على ضيفه ريال مدريد في مباراة ممتعة في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في استاد الاتحاد، اليوم الثلاثاء.

وارتقى بنزيما لصدراة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفا، ويأتي خلفه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، برصيد 13 هدفا حيث ودع مع فريقه البطولة، وثالثا سباستيان هيلير، نجم أياكس، برصيد 11 هدفا.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 41 هدفا لريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، وأصبح خامس لاعب يصل إلى 40 هدفا أو أكثر في تاريخ النادي في موسم واحد.

وأضافت الشبكة: ”كريم بنزيما أصبح الخامس في قائمة تضم كريستيانو رونالدو، وبوشكاش ودي ستيفانو وهوغو سانشيز“.

وأحرز بنزيما هدفه الأول في شباك السيتي اليوم في الدقيقة 33، ثم في الدقيقة 82 من ركلة جزاء سددها على طريقة ”بانينكا“ الشهيرة.

كما خاض بنزيما اليوم مباراته رقم 600 مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

ويبقى محمد صلاح، نجم ليفربول، أبرز منافس لبنزيما لكونه ما زال في المسابقة وسيلعب رفقة ليفربول، غدا الأربعاء، أمام فياريال في ذهاب نصف النهائي.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 8 أهداف ويبتعد عن الصدارة بفارق 6 أهداف.

وبعد إجراء 121 لقاء في المسابقة سجلت 368 هدفا بواقع 3،05 هدف في اللقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ويحتل بايرن ميونخ الصدارة في أفضل هجوم في النسخة الحالية برصيد 31 هدفا مقابل 28 هدفا لمانشستر سيتي، و25 هدفا لكل من ليفربول وريال مدريد.

رقم قياسي

وبوصوله للهدف الـ14 في المسابقة هذا الموسم أصبح بنزيما متساويا مع رقم ليونيل ميسي في موسم 2011-2012، لكنه يتأخر بفارق ثلاثة أهداف عن الرقم القياسي الذي حققه كريستيانو رونالدو موسم 2013-2014 مع ريال مدريد.

وأمام المهاجم الفرنسي فرصة كبيرة لتحطيم هذا الرقم في مباراة العودة في سانتياغو برنابيو وكذلك في حال تأهل ريال مدريد إلى النهائي إذا ما تجاوز مانشستر سيتي في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة لقبل النهائي.

Most goals scored in a single #UCL season:

وقالت موقع ”سكواكا“ للإحصائيات إن المهاجم البالغ عمره 34 عاما سجل سبعة أهداف في مباريات قبل النهائي في تاريخ مشاركاته بالبطولة متجاوزا ليونيل ميسي الذي سجل ستة أهداف في هذا الدور تحديدا، وبالطبع كلها مع فريقه السابق برشلونة.

وتساوى بنزيما مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في عدد أهداف قبل النهائي ولكل منهما سبعة أهداف، بينما سجل رونالدو 13 هدفا في هذا الدور في تاريخ مشاركاته في البطولة.

Karim Benzema has now scored more #UCL semi-final goals (7) than Lionel Messi (6). 🤯

— Squawka (@Squawka) April 26, 2022