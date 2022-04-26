مانشستر سيتي يحقق انتصارا صعبا على ريال مدريد في قبل نهائي مثير لدوري أبطال أوروبا

حق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب نظيره ريال مدريد، بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”الاتحاد“ بمباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد في الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابينو في الرابع من مايو/ أيار المقبل.

وتمكن كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

عرضية رائعة من الجناح الجزائري رياض محرز لداخل منطقة الجزاء، وكيفين دي بروين بالرأس يسجل في شباك مواطنه تيبو كورتوا.

دي بروين يضرب شباك #ريال_مدريد بهدف مبكر من أسيست رياض محرز.#مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/xMl2XCU1sw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وبعدها نجح غابرييل جيسوس في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

فودين يمر من ميليتاو ثم يمرر إلى دي بروين، والبلجيكي بكل أريحية بعد أن سجل الهدف الأول يصنع الثاني ويمرر إلى جيسوس، والبرازيلي يسدد في شباك كورتوا وسط غفلة دفاعية من الضيوف.

وفي الدقيقة 33، نجح كريم بنزيما في تسجيل هدف ريال مدريد الأول.

مودريتش قطع الكرة من وسط الملعب ومرر إلى ميندي، والفرنسي أرسل عرضية لداخل منطقة الجزاء، وبنزيما من داخل المنطقة سدد في شباك أصحاب الأرض.

كريم بنزيما من ربع فرصة يسجل هدف تقليص الفارق #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/afiKrPtc3D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وذكرت شبكة ”أوبتا“ العالمية للأرقام والإحصائيات، أن بنزيما هو خامس لاعب يسجل أكثر من 40 هدفا في موسم واحد لريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أن آخر من فعل ذلك كان الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، حينما سجل 44 هدفًا في موسم 2017/2018.

وأوضحت الشبكة أن بنزيما بات خامس لاعب في ريال مدريد يحقق هذا الإنجاز، بعد رونالدو، بوشكاش، ألفريدو دي ستيفانو، وهوغو سانشيز.

وفي الدقيقة 53 سجل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي من رأسية رائعة.

ولكن في الدقيقة 55، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد، لتشتعل أجواء المباراة.

وفي الدقيقة 74 سجل برناردو سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي من تصويبة صاروخية بيسراه من داخل منطقة جزاء الميرنغي ليزيد غلة ”السيتيزن“.

وفي الدقيقة 82 قلص كريم بنزيما النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للريال من ركلة جزاء على طريقة ”بانينكا“.

بنزيما يقدّم موسما رائعا مع ريال مدريد، إذ سجّل 14 هدفا في دوري أبطال أوروبا، ليتواجد في صدارة ترتيب الهدافين.

مشوار مانشستر سيتي وريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، بواقع 4 انتصارات وهزيمتين.

وتخطى السيتي عقبة سبورتنغ لشبونة البرتغالي بالفوز بنتيجة 5-0 ذهابا في البرتغال، والتعادل دون أهداف إيابا في إنجلترا بدور الستة عشر، ثم أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 1-0 في إنجلترا والتعادل دون أهداف في إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة.

وتجاوز ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي بعد الخسارة بنتيجة 0-1 في فرنسا، والفوز بنتيجة 3-1 في إسبانيا، كما تخطى عقبة تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب في ربع النهائي بعد الفوز في إنجلترا بنتيجة 3-1، والخسارة في إسبانيا بنتيجة 2-3.