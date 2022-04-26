مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. غوارديولا ينفعل على رياض محرز (فيديو)

انفعل الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الجزائري رياض محرز، نجم الفريق، بعدما أهدر هدفا محققا في مواجهة ريال مدريد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 25، التقطت الكاميرات الناقلة للمباراة غوارديولا وهو ينهض غاضبا ويشيح بيديه تجاه رياض محرز بسبب إضاعته فرصة الهدف الثالث حيث كان في موقف جيد للتمرير لزميله.

وتمكن كيفين دي بروين من تسجيل الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

عرضية رائعة من الجناح الجزائري رياض محرز لداخل منطقة الجزاء، وكيفين دي بروين بالرأس يسجل في شباك مواطنه تيبو كورتوا.

دي بروين يضرب شباك #ريال_مدريد بهدف مبكر من أسيست رياض محرز.#مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/xMl2XCU1sw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وبعدها نجح غابرييل جيسوس في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

فودين يمر من ميليتاو ثم يمرر إلى دي بروين والبلجيكي بكل أريحية بعد أن سجل الهدف الأول يصنع الثاني ويمرر إلى جيسوس والبرازيلي يسدد في شباك كورتوا وسط غفلة دفاعية من الضيوف.

وفي الدقيقة 33، نجح كريم بنزيما في تسجيل هدف ريال مدريد الأول.

مودريتش قطع الكرة من وسط الملعب ومرر إلى ميندي، والفرنسي أرسل عرضية لداخل منطقة الجزاء، وبنزيما من داخل المنطقة سدد في شباك أصحاب الأرض.

كريم بنزيما من ربع فرصة يسجل هدف تقليص الفارق #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد pic.twitter.com/afiKrPtc3D — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

مشوار مانشستر سيتي وريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بواقع 4 انتصارات وهزيمتين.

وتخطى السيتي عقبة سبورتنغ لشبونة البرتغالي بالفوز بنتيجة 5-0 ذهابا في البرتغال والتعادل دون أهداف إيابا في إنجلترا بدور الستة عشر ثم أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 1-0 في إنجلترا والتعادل دون أهداف في إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة.

وتجاوز ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي بعد الخسارة بنتيجة 0-1 في فرنسا والفوز بنتيجة 3-1 في إسبانيا، كما تخطى عقبة تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب في ربع النهائي بعد الفوز في إنجلترا بنتيجة 3-1 والخسارة في إسبانيا بنتيجة 2-3.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

تقابل الفريقان بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال موسم 2012 – 2013 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 وتعادلا في إنجلترا بنتيجة 1-1.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة دوري الأبطال موسم 2015 – 2016 وتعادلا دون أهداف ثم فاز ريال مدريد بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب في إسبانيا.

وتجدد الصدام بين الفريقين في ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2019 – 2020 وفاز مانشستر سيتي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1.

ويخوض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهته رقم 20 ضد ريال مدريد، وحقق جوارديولا 11 فوزا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

ويلعب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي للمرة التاسعة بعدما حقق فوزا وحيدا وتلقى 7 هزائم.

ويتقابل غوارديولا ضد أنشيلوتي للمرة السابعة، وحقق غوارديولا 4 انتصارات مقابل فوزين من نصيب أنشيلوتي.