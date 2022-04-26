كلوب عن مباراة ليفربول وفياريال: لن نرتكب خطأ الاستهانة بالفريق الإسباني

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه قد تكون حدثت استهانة من يوفنتوس وبايرن ميونيخ بقوة فياريال، لكن فريقه لن يرتكب نفس هذا الخطأ عندما يلتقي الفريقان في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاجأ فياريال كثيرين وفاز على العملاقين الأوروبيين يوفنتوس وبايرن في الأدوار الإقصائية، ليصل قبل النهائي لأول مرة في 16 عاما.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الذهاب في أنفيلد يوم الأربعاء: ”ربما تكون هناك أفضلية بسيطة لـ فياريال في ظل استهانة محتملة من يوفنتوس أو بايرن، لكن هذا لن يحدث معنا. يريد المنافس الظهور في النهائي، لكن نحن نشعر أيضا بنفس الأهمية“.

وأضاف: ”هذا استثنائي وهذا جنون وهذه مباراة مهمة. يبذل الكثير من المدربين واللاعبين قصارى جهدهم طوال مسيرتهم دون المرور بهذه اللحظة. يجب علينا الاحتفال والاستمتاع بالأمر“.

وكال المدرب الألماني المديح لمنافسه أوناي إيمري ووصفه بأنه ”مدرب من طراز رفيع“، حيث نجح في قيادة فريقه للتأقلم مع مواقف مختلفة في المباريات.

وقال كلوب: ”حللنا أداء فياريال. لدي كل الاحترام لأوناي ولفريقه. لقد شاهدت الفريق عن قرب وهو مذهل حقا. إنه مدرب يهتم بالتفاصيل. لديه طرق عديدة لفرض الضغط والتعامل مع النتائج المختلفة“.

مباشر | المؤتمر الصحفي للمدرب يورغن كلوب والقائد هندرسون قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فياريال 🎙 #دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_فياريال https://t.co/7Ek0W3hN9H — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 26, 2022

ويبدو من غير المرجح أن يتعافى المهاجم روبرتو فيرمينو، الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في القدم، قبل مباراة الأربعاء.

وقال كلوب ”إنه يركض خارج الملعب وهذا جيد بكل تأكيد، لكني لست متأكدا من مشاركته. ربما يفاجئني شخص ما بعد ذلك ويبلغني ‭’‬حسنا بوبي مستعد‭’‬، لكني لا أعتقد ذلك“.

وظهر ليفربول في الدور قبل النهائي لآخر مرة قبل ثلاث سنوات عندما واجه برشلونة، وقال كلوب إن دعم المشجعين، الذي ساعده على تحويل تأخره 3-صفر ذهابا في 2019، سيكون عنصرا حاسما.

وأضاف: ”نريد أجواء مماثلة وأداء قويا. أحتاج إلى أن أكون في قمة مستواي وهكذا حال اللاعبين وهذا جيد. إذا كانت مباراة قبل النهائي سهلة في هذه المسابقة، فإن شيئا ما سيكون قد حدث بشكل خاطئ. لا أستطيع الانتظار حتى أكون أمينا“.

أكد يورغن كلوب أنه من المرجح أن يغيب روبيرتو فيرمينو عن مباراة الذهاب من نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا أمام فياريال.#ليفربول_فياريال pic.twitter.com/CxGu8YepIG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 26, 2022

ويملك ليفربول فرصة لتحقيق رباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم، حيث توج بالفعل بكأس الرابطة، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وينافس على لقب الدوري الممتاز، ويتأخر بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل خمس جولات على النهاية.

وقال كلوب: ”هذا استثنائي جدا.. رد فعلنا كان مميزا جدا لما حدث العام الماضي، لكن الطريق لا يزال طويلا. أدرك مدى سرعة تغير الأمور في كرة القدم“.