تقرير: غوارديولا يخدع الجميع بشأن جاهزية ووكر وجون ستونز لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

زعمت تقارير إعلامية أن بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي قام بخدعة الإعلام والصحافة، قبل مواجهة ريال مدريد الليلة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بشأن مشاركة الثنائي ووكر وجون ستونز في مباراة اليوم الثلاثاء.

وغاب ووكر عن الملاعب بسبب تعرضه لضربة في الكاحل منذ مباراة إياب ربع النهائي خارج أرضه أمام أتليتيكو مدريد، في وقت سابق من هذا الشهر.

في غضون ذلك، غاب ستونز عن الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، على واتفورد، بعد شد عضلي تعرض له خلال الفوز 3-0 على برايتون، الأسبوع الماضي.

وكان المدرب قد أكد في مؤتمره الصحفي، أمس، أن الثنائي كايل ووكر وجون ستونز لم يتدربا مع الفريق منذ 10 أيام، ومن المستحيل مشاركتهما في المباراة.

وعطفًا على ذلك، قال الصحفي أنطون مينا إن كايل ووكر وجون ستونز تدربا أمس مع الفريق بشكل طبيعي، بعد خروج الصحفيين من التدريبات.

وأضاف: ”بيب غوارديولا خدع الجميع، والثنائي شارك في التدريب بشكل طبيعي“.

