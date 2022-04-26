تقرير: غوارديولا يخدع الجميع بشأن جاهزية ووكر وجون ستونز لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

زعمت تقارير إعلامية أن بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي قام بخدعة الإعلام والصحافة، قبل مواجهة ريال مدريد الليلة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بشأن مشاركة الثنائي ووكر وجون ستونز في مباراة اليوم الثلاثاء.

وغاب ووكر عن الملاعب بسبب تعرضه لضربة في الكاحل منذ مباراة إياب ربع النهائي خارج أرضه أمام أتليتيكو مدريد، في وقت سابق من هذا الشهر.

في غضون ذلك، غاب ستونز عن الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، على واتفورد، بعد شد عضلي تعرض له خلال الفوز 3-0 على برايتون، الأسبوع الماضي.

وكان المدرب قد أكد في مؤتمره الصحفي، أمس، أن الثنائي كايل ووكر وجون ستونز لم يتدربا مع الفريق منذ 10 أيام، ومن المستحيل مشاركتهما في المباراة.

وعطفًا على ذلك، قال الصحفي أنطون مينا إن كايل ووكر وجون ستونز تدربا أمس مع الفريق بشكل طبيعي، بعد خروج الصحفيين من التدريبات.

وأضاف: ”بيب غوارديولا خدع الجميع، والثنائي شارك في التدريب بشكل طبيعي“.

🚨🎙| @antonmeana: "Both Kyle Walker and John Stones TRAINED with the team after journalists left, Pep Guardiola 'cheated' everyone." #rmalive #UCL — Madrid Zone (@theMadridZone) April 26, 2022

يذكر أن بيب غوارديولا قال للصحفيين مساء الأمس: ”هناك شكوك بشأن جون ستونز وكايل ووكر، لم يتدربا الأسبوع الماضي. منذ عشرة أيام تقريبا، ستونز منذ مواجهة برايتون. سنرى كيف يشعران، وسنتخذ قرارا غدا“.

وأضاف: ”لدينا جلسة تدريبية بعد ظهر اليوم. سنرى كيف يشعران“.

”لدينا وقت الليلة وصباح الغد لنقرر. لا بد لي من مشاهدة جلسة اليوم لاتخاذ القرار“.

ويواجه ريال مدريد، ملك دوري أبطال أوروبا ”التشامبيونز ليغ“ بألقابه الـ13 التي حققها طوال تاريخه، فريق مانشستر سيتي، المرشح الأول للتتويج بالبطولة، اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد في ذهاب الدور نصف النهائي.

وأكمل ”السيتي“ 19 مباراة متتالية على ملعبه في دوري أبطال أوروبا دون معرفة طعم الخسارة، وعلى رأسه المدرب بيب غوارديولا، الذي سيبذل الغالي والنفيس للمضي قدماً في طريقه نحو معانقة اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي.

واتخذ مانشستر سيتي خطوات كبيرة وجادة في مسيرة تطوره كنادٍ على المستوى المحلي والأوروبي، فقد كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة لقب ”ذات الأذنين“ الموسم الماضي، لكن ”البلوز“ حال بينه وبين مبتغاه.

وجدد غوارديولا آماله في التتويج باللقب وسيواجه في نصف النهائي ”صديقاً قديماً“، ريال مدريد، حيث خرج المدرب الإسباني منتصراً على ملك أوروبا في دوري الأبطال خلال مناسبتين، واحدة مع برشلونة في نصف النهائي والأخرى مع السيتي في ثمن النهائي، لكن غوارديولا لم ينس ما حدث له وهو على رأس الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونخ في نصف نهائي 2014.