الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الاتحاد في الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم بصوت المعلق حفيظ دراجي.

مشوار مانشستر سيتي وريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بواقع 4 انتصارات و هزيمتين.

وتخطى السيتي عقبة سبورتنغ لشبونة البرتغالي بالفوز بنتيجة 5-0 ذهابا في البرتغال والتعادل دون أهداف إيابا في إنجلترا بدور الستة عشر ثم أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 1-0 في إنجلترا والتعادل دون أهداف في إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة.

وتجاوز ريال مدريد عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن النهائي بعد الخسارة بنتيجة 0-1 في فرنسا والفوز بنتيجة 3-1 في إسبانيا، كما تخطى عقبة تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب في ربع النهائي بعد الفوز في إنجلترا بنتيجة 3-1 والخسارة في إسبانيا بنتيجة 2-3.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي

تقابل الفريقان بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال موسم 2012 – 2013 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 وتعادلا في إنجلترا بنتيجة 1-1.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي نسخة دوري الأبطال موسم 2015 – 2016 وتعادلا دون أهداف ثم فاز ريال مدريد بنتيجة 1-0 في لقاء الإياب بإسبانيا.

وتجدد الصدام بين الفريقين في ثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2019 – 2020 وفاز مانشستر سيتي ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1.

ويخوض الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مواجهته رقم 20 ضد ريال مدريد، وحقق جوارديولا 11 فوزا مقابل 4 تعادلات و4 هزائم.

ويلعب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي للمرة التاسعة بعدما حقق فوزا وحيدا وتلقى 7 هزائم.

ويتقابل غوارديولا ضد أنشيلوتي للمرة السابعة، وحقق جوارديولا 4 انتصارات مقابل فوزين من نصيب أنشيلوتي.

أفكار غوارديولا

يطمع مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على ملعبه وقطع خطوة نحو التأهل للمباراة النهائية.

وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي إن التأهل لهذه المرحلة ومواجهة فريق كبير بقيمة ريال مدريد من دواعي سروره موضحا أن السيتي لا ينافس تاريخ الريال، ولكنه يسعى للحصول على بطاقة التأهل للنهائي.

وأشار إلى أن السيتي لديه القدرة على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، موضحا أن كريم بنزيما لاعب مميز في هجوم الريال وسجل العديد من الأهداف في الفترة الأخيرة.

ويغيب الثنائي كايل ووكر وجون ستونز عن صفوف مانشستر سيتي بسبب الإصابة بجانب جواو كانسيلو للإيقاف.

ويعتمد غوارديولا على تشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون وأمامه إيمريك لابورت وروبن دياز وناثان آكي وأولكساندر زينتشينكو في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريجو وبجواره كيفين دي بروين وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ و غابرييل جيسوس ورياض محرز.

خطط أنشيلوتي

يسعى ريال مدريد لحصد نتيجة طيبة في إنجلترا والبحث عن الفوز مثلما حدث في لقاء تشيلسي حين فاز في لقاء الذهاب بإنجلترا.

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه عليه اللعب بشكل جيد وخاصة مع إلغاء قاعدة التسجيل خارج الأرض موضحا أنه لا يفكر سوى في لقاء مانشستر سيتي.

وأكد أن الضغوط تقع على عاتق الفريقين، خاصة أن ريال مدريد والسيتي لديهما طموح التتويج، موضحا أنه يجب امتلاك التنظيم التكتيكي والتركيز الدفاعي سيكون معيار فوز الريال.

ويغيب إيدين هازارد نجم ريال مدريد بجانب ماريانو دياز ولوكا يوفيتش وكاسيميرو للإصابة، ويعتمد الريال على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد ألابا وداني كارفخال وفيرلاند ميندي.

ويقود خط الوسط فالفيردي ولوكا مودريتش وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريغو.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندر لييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة على المستوى التكتيكي بين مدربين كبار بقيمة أنشيلوتي وغوارديولا.

وأشار إلى أن ريال مدريد يراهن على تألق نجمه بنزيما مع قدرات وخبرات لاعبيه والأداء الجماعي المنظم، موضحا أن مانشستر سيتي يسعى لفرض إيقاعه وخاصة في وسط الملعب والاستحواذ بصورة كبيرة من أجل هز شباك ريال مدريد.