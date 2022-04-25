أنشيلوتي: ألابا وكاسيميرو قد يغيبان أمام مانشستر سيتي.. وريال مدريد ينافس دائمًا على لقبه المفضل

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة نظيره مانشستر سيتي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستجمع الفريقين، غدا الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يستضيف الإياب في 4 مايو المقبل.

والفائز في مجموع المباراتين سيلعب النهائي في باريس ضد ليفربول أو فياريال.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”التاريخ الذي يمتلكه ريال مدريد في هذه المسابقة مهم للغاية بالنسبة للآخرين، التاريخ الذي نشأ في كل هذه السنوات يساعد اللاعبين على الشعور بثقل هذا القميص إنها مسؤولية إيجابية للغاية“.

وأضاف: ”تأهلنا للمباراة النهائية سُتحسم في ملعب سانتياغو بيرنابيو، ولدي شكوك بشأن المراهنة على ثلاثة أو اثنين من المهاجمين لأن رودريغو وكامافينغا يبليان بلاءً حسناً“.

وتابع: ”لاعبو فريقي محترفين للغاية فهم دائمًا يدرسون الخصوم وكيفية اللعب أمامهم، نحنُ جاهزون لمباراة الغد وبالنسبة لريال مدريد عادة لا ينجح الوصول إلى نصف النهائي والهدف هو الوصول إلى النهائي، إذا وصلنا إلى النهائي لدينا نسبة فوز أعلى“.

وأشار مدرب ريال مدريد أن فيرلاند ميندي بخير وسيتواجد في مباراة الغد وهناك شكوك على تواجد دافيد ألابا وكاسيميرو بالمباراة، مضيفًا أن اللاعبين يشعرون بالسعادة بسبب اقترابهم من الوصول إلى المباراة النهائية لكن يجب توخي الحذر لأن الريال سيلعب ضد فريق قوي وهو مانشستر سيتي.

وأردف: ”المرحلة الدفاعية للفريق تجبرنا على أن نكون مضغوطين ولدينا التزام دفاعي، الجانب الدفاعي له جزء مهم من اللعبة، هناك أوقات يمتلك الخصم الكرة، وفي تلك الأوقات يجب أن نسرق الكرة بالضغط سواء كان مرتفعا ​​أو منخفضا، عندما تسرقها عليك الاستفادة منها“.

وأشار: ”أتذكر ما قيل إن ريال مدريد لا يستسلم في أوروبا، الصحافة والرأي العام قالوا إن هناك فريقين في نصف النهائي لم يعتقد أحد وصولهما، ريال مدريد وفياريال، لا أعرف كيف يقولون ذلك، ريال مدريد سوف ينافس دائمًا على لقبه المفضل“.

وشدد: ”الوصول إلى نصف النهائي ليس نجاحًا بالنسبة لنا، ولكن الفوز بالبطولة، فعادة ريال مدريد دائمًا هي الفوز بالبطولات وليس الاحتفال بصعودنا من دور إلى آخر“.