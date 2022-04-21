كيف يمكن تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني قبل لعب مباراته المقبلة؟

قالت صحيفة ”ماركا “ إن نادي ريال مدريد يحتاج لـ 4 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الإسباني من أصل 15 نقطة ممكنة ويمكنه التتويج باللقب الأحد المقبل، ودون أن يلعب أي لقاء آخر لكن هذا السيناريو مرتبط بنتائج الغريم برشلونة.

وبعد تعادل أتلتيكو مدريد سلبيا أمام غرناطة خرج من صراع اللقب فيما يتفوق ريال مدريد على إشبيلية في المواجهات المباشرة ولن يستطيع سوى معادلة نقاط ريال مدريد حتى لو فاز بكل مبارياته.

ويبقى برشلونة المنافس الوحيد على الورق لريال مدريد على اللقب ويحتاج للفوز بكل لقاءاته مقابل خسارة ريال مدريد 4 من 5 لقاءاته الأخيرة.

لكن برشلونة قد يمنح اللقب لريال مدريد ـ قبل أن يلعب مباراته المقبلة ـ في حال فشله في الفوز بمباراتيه المقبلتين أمام ريال سوسيداد اليوم الخميس، والأحد المقبل في اللقاء المؤجل أمام رايو فاليكانو.

وواصل ريال مدريد طريقه نحو حصد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه بالفوز 3-1 على أوساسونا بأهداف ديفيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز أمس الأربعاء، بينما أهدر كريم بنزيما ركلتي جزاء.

وأصبح رصيد ريال 78 نقطة وبفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي تعادل دون أهداف مع غرناطة.

ويأتي برشلونة ثالث الترتيب وإشبيلية صاحب المركز الرابع خلف أتلتيكو بنقطة واحدة، قبل أن يلعب الفريقان اليوم الخميس.

الابا يسجل ثاني أهدافه في الدوري الإسباني مع #ريال_مدريد #ريال_مدريد_أوساسونا pic.twitter.com/K2emFF6Y4w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 20, 2022

إصابة ألابا..

إلى ذلك، قلل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من إصابة مدافعه النمساوي دافيد ألابا خلال لقاء أوساسونا مؤكدا أنه يأمل في استعادته خلال مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وسقط دافيد ألابا أرضا في نهاية الجولة الأولى من اللقاء أمام أوساسونا وشكا من انزعاج في قدمه اليمنى ولم يتردد المدرب الإيطالي، وأشرك داني كارفخال في الشوط الثاني مفضلا عدم المجازفة بمدافعه.

وقال أنشيلوتي بعد اللقاء ”نحن متفائلون بشأن دافيد ألابا لم تكن إصابة قوية كان حملا زائدا وفضلنا تغييره كإجراء احترازي“.

وسجل دافيد ألابا الهدف الأول لريال مدريد خلال الفوز على أوساسونا 3-1 واقترابه من لقب الدوري الإسباني.

ورفض المدرب الإيطالي الحديث عن حسم اللقب، مؤكدا أنه سيركز على مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، واعتبر أن فريقه جاهز بدنيا للقاء بعد إراحة عدد من نجومه، الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور ( دخل في الوقت بدل الضائع ) والبرازيلي كاسيميرو الغائب كإجراء احترازي فيما يأمل في استعادة الفرنسي فيرلاند ميندي الظهير الأيسر قبل اللقاء.