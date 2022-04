AS: محمد صلاح يشكل خطرًا حقيقيًا على فوز بنزيما بالكرة الذهبية

قالت صحيفة (AS) الإسبانية إن النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي يشكل تهديدا خطيرا على محاولة كريم بنزيما هداف ريال مدريد للحصول على الكرة الذهبية.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن مهاجم ليفربول هو هداف الدوري الممتاز ولا تزال لديه فرصة للحصول على 4 بطولات كبرى جديدة هذا الموسم، وهو ما يعزز فرصته في خطف الجائزة من بنزيما.

وأوضحت: ”صلاح يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، أكثر بخمسة أهداف من أقرب منافسيه، سون هيونغ مين مهاجم توتنهام.. لذا فهو في طريقه للحصول على الحذاء الذهبي الثالث له“.

كما يتمتع صلاح –وفقًا للصحيفة- بميزة أخرى وهي تسجيل 22 هدفًا هذا الموسم حتى هذه اللحظة، مع 12 تمريرة حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو ما يجعله المرشح الأبرز، بصرف النظر عن فشله في التأهل مع منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2022.

لقد حصل بالفعل على ميدالية ذهبية بالحصول على بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ولدى ليفربول فرص ذهبية لجمع المزيد من الألقاب قبل انتهاء الموسم، لقد وصلوا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويسير خطوة بخطوة مع مانشستر سيتي في معركة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

من المحتمل أن يلعب ليفربول 10 مباريات كحد أقصى من الآن وحتى نهاية الموسم، إذا وصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. كما أشار يورغن كلوب بعد مباراة الليلة الماضية، فإن ذلك يلعب عمليا مباراة كل ثلاثة أيام، ومع ذلك، فإن الفرصة متاحة أمام الريدز للفوز بالمزيد من الألقاب، وكل هذه الألقاب ”المحتملة“ تعزز من فوز صلاح بجائزة الكرة الذهبية.

