"سبورت" تنتقد "الصمت المخجل" لليويفا تجاه هجوم ناصر الخليفي على الحكام في البرنابيو

انتقدت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية صمت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تجاه واقعة تهجم القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الحكام عقب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي.

ودان تقرير الهولندي داني مكيلي حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا تقريره تصرفات الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بعد خسارة فريقه 3-1 في سانتياغو برنابيو وخروج فريقه من البطولة القارية الأبرز للأندية.

الإعلامي إيدو أغيري يؤكد أن قطر قررت بيع باريس سان جيرمان. سيرحل ناصر الخليفي بعد كأس العالم وسيكون هُناك أيدي جديدة تُدير النادي. قطر حاولت تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان لكنها لم تنجح وقد استسلموا للأمر. pic.twitter.com/L6pAVyHiIa — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 11, 2022

وسجل الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية ليقود ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 3-1 على باريس سان جيرمان والصعود لدور الثمانية بنتيجة إجمالية 3-2 في العاشر من الشهر الماضي.

ووصفت الصحيفة الكتالونية صمت اليويفا تجاه تصرفات الخليفي في هذه المباراة ”بالمخجل“ ، رغم فتح تحقيق في الواقعة عقب المباراة التي مر عليها أكثر من شهر.

وأضافت الصحيفة أن هذه الواقعة حدثت في 10 مارس/آذار الماضي في إستاد سانتياغو برنابيو، وقد قال الحكم في تقريره للمباراة إن الخليفي أبدى غضبه من قرار الحكم بعدم احتساب خطأ لصالح الحارس الإيطالي جانلويغي دوناروما على بنزيما الذي جاء منه الهدف الأول للنادي الملكي الذي كان بداية انتفاضة أصحاب الأرض، وقد حاول المسؤول القطري دخول غرفة ملابس الحكام وكسر راية أحد المساعدين.

وأضاف الحكم في تقريره ”بعد المباراة ، أظهر رئيس باريس سان جيرمان والمدير الرياضي ليوناردو سلوكًا عدوانيًا وحاولوا دخول غرفة خلع الملابس للحكام. قاموا بسد الباب وتعمد رئيس النادي الفرنسي كسر راية أحد مساعدي الحكم“.

ونزل الخليفي بالفعل إلى غرفة خلع الملابس للحكام بعد مباراة الذهاب في باريس ليطلب تفسيرات من الحكام، لكن التوتر ازداد عندما تأكد خروج باريس سان جيرمان من أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن وكالة الأنباء الإسبانية التي علمت أن الخليفي كان ”يصرخ“ وهدد أحد موظفي الفريق الملكي وهو يصرخ ”سأقتلك“ نظرا لأنه كان يصور الواقعة لإرسالها إلى الاتحاد الأوروبي (اليويفا) الذي طلب بالفعل التعرف على ما جرى من أحداث عقب المباراة.

وأوضحت ”سبورت“ أن اليويفا فتح تحقيقا وحتى اليوم لا يزال الأمر في صمت مخجل لا يطاق. ”يختبئ رئيس اليويفا ألكسندر تشفيرين مثل جبان كما لو أن قطريين من باريس سان جيرمان لديهم ثور هائج يخشاه“.