اليويفا سيفرض عقوبات على برشلونة وفرانكفورت بعد ما حدث في "كامب نو"

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقا في أحداث مباراة برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي الذي ودعه النادي الكتالوني، بينما سيطرت جماهير النادي الألماني على الملعب تماما، إذ حضر نحو 30 ألف متفرج للمباراة على عكس قواعد (اليويفا).

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة إنه ”يشعر بالخزي والخجل“ بعد حضور 30 ألف متفرج من جماهير آينتراخت فرانكفورت في ملعب كامب في إياب دور الثمانية على الرغم من تخصيص خمسة آلاف تذكرة فقط للفريق الضيف.

الصحف الرياضية: غزو لا يصدق للكامب نو.. تشاوميني يقترب.. ويوفنتوس يسرع (صور) https://t.co/5SR8NZbL8F pic.twitter.com/N3GkpNJDU5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2022

وودع برشلونة البطولة بشكل مفاجئ أمام نظيره الألماني بعدما سجل الجناح فيليب كوستيتش هدفين في الفوز 3-2، ليعبر فرانكفورت إلى الدور قبل النهائي بفضل انتصاره 4-3 في مجموع المباراتين.

وبينما كان برشلونة يتوقع دعما كبيرا في كامت نو، ذكرت شبكة ESPN أن نحو 30 ألف مشجع لآينتراخت حضروا المباراة من بين 79468 متفرجا في الملعب.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن اليويفا سيصدر عقوبات بحق برشلونة وآينتراخت فرانكفورت يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين، حيث تشير القاعدة بوضوح إلى أنه يجب فصل الجماهير بسهولة داخل الملاعب، لا يمكن اختلاطهم تحت أي ظرف من الظروف، كما حدث في كامب نو وما حدث خلال المباراة يثبت إهمال الناديين.

ويجب أن يعرف آينتراخت فرانكفورت تحركات جماهيره، وهو أمر لم يحدث، من الواضح أن قادة النادي الألماني ليسوا مسؤولين عن تحركات جميع المشجعين، لكن كان ينبغي عليهم التحذير من العواقب، لأنهم يعلمون أن وجود جماهيرهم في ”كامب نو“ يجب ألا يتجاوز الخمسة في المئة التي يلتزم بها كل ناد مضيف لأي مباراة أوروبية لجماهير الضيوف.

جماهير برشلونة تعتدي على مشجع ألماني خارج "كامب نو" عقب الخسارة أمام فرانكفورت (فيديو) https://t.co/kf9GOMTAwu pic.twitter.com/3kPTtj778L — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

المزيد من العقوبات

من جانبه، يلتزم برشلونة، بصفته منظم المباراة، بالتحكم في طريقة بيع التذاكر، لكن ما ظهر عليه إستاد ”كامب نو“ المملوء بالمشجعين الألمان يثبت مسؤولية قادة برشلونة لأنهم لم يتحكموا في أي وقت من الأوقات في اتجاه تلك التذاكر.

لكن الأبرز بين عقوبات اليويفا سيكون بلا شك من نصيب مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث فتح اليويفا تحقيقا وسيطلب من الفريقين تحمل المسؤولية والتصرف وفقًا لذلك لأن ما حدث قد تكون له عواقب وخيمة.

بصرف النظر عن هاتين المباراتين، لا يزال ملف الاتحاد الأوروبي مفتوحًا لبحث موقف باريس سان جيرمان لسلوك الفريق في سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر أمام ريال مدريد، خاصة سلوك رئيس النادي ناصر الخليفي ومدير الكرة ليوناردو، وكذلك العقوبة التي يحملها أتلتيكو مدريد من الإغلاق الجزئي لملعبه.

ولا شك أن تقارير الحكام ومراقبي المباريات أساسية في العقوبات المحتملة على الأندية سواء في المشاجرات والمعارك التي وقعت في إستاد واندا ميتروبوليتانو أو ما جرى من الخليفي وليوناردو وسيطرة جماهير آينتراخت فرانكفورت على إستاد ”كامب نو“.