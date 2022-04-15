ناغلسمان: تلقيت تهديدات بالقتل بعد خروج بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا

كشف يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني، أنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني.

وقال ناغلسمان قبل يومين من مباراة بايرن ميونيخ أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري، الأحد: ”أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائماً من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه، لكن مع وجود 450 تهديداً بالقتل على إنستغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة“.

هدف اقصاء بايرن ميونخ من #دوري_أبطال_أوروبا على يد فياريال👀#UCL pic.twitter.com/r3lzetfdam — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 12, 2022

وأضاف: ”إذا أراد الناس قتلي فهذا شيء، لكنهم يهاجمون أيضاً والدتي التي لا تهتم حتى بكرة القدم، أنا لا أفهم ذلك. بمجرد إطفاء التلفزيون، ينسى الناس كل الآداب. ويعتقدون أنهم على حق، هذا هو الشيء الجنوني“.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد فكر في اتخاذ إجراء قانوني، قال ناغلسمان إن هناك ببساطة تهديدات كثيرة بحيث لا يمكن أن يكون ذلك واقعياً.

وأردف: ”لن أنتهي من ذلك أبداً. أحصل عليهم بعد كل مباراة بغض النظر عما إذا كنا نفوز أو نخسر، هناك المزيد من التهديدات بالقتل عندما نلعب مع ثلاثة مدافعين أو أربعة، ومن الواضح أن هناك القليل من التهديدات عندما نخسر“.

يذكر أن ناغلسمان هو ثاني موظف في بايرن يواجه تهديدات بالقتل هذا الأسبوع.

فقد كشفت زوجة ونجل البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي يومي الأربعاء والخميس، عن تعرضهما لتهديدات في أعقاب هزيمة فياريال، ونشرا لقطات لرسائل خاصة على إنستغرام.