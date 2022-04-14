جماهير برشلونة تعتدي على مشجع ألماني خارج "كامب نو" عقب الخسارة أمام فرانكفورت (فيديو)

قامت بعض جماهير نادي برشلونة الإسباني بالاعتداء على مشجع ألماني ينتمي لفريق آينتراخت فرانكفورت، عقب خسارة الفريق الكتالوني ووداعه للدوري الأوروبي.

واصل آينتراخت فرانكفورت الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وصعد للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير 3 – 2 على مضيفه برشلونة الإسباني، يوم الخميس، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وتداول عدد من المغردين لحظة قيام عدد من جماهير برشلونة بالضرب والاعتداء على أحد مشجعي الفريق الألماني خارج أسوار ملعب ”كامب نو“ والي شهد تواجدًا غفيرًا من جانب جماهير فرانكفورت.

وأكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن ما حدث في استاد ”كامب نو“ خلال الخسارة 3-2 أمام آينتراخت فرانكفورت في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي ”عار ولن يتكرر“.

وقال لابورتا لمحطة برشلونة التلفزيونية ”لدينا معلومات عما حدث. علينا معالجته واتخاذ الإجراءات. كانت هناك مواقف غير مرغوب فيها. كمشجع لبرشلونة أشعر بالأذى“.

وكان من القضايا المثيرة للجدل في مباراة اليوم وجود أكثر من 20 ألف مشجع لفرانكفورت في مدرجات ملعب كامب نو، وهو ما عبر عنه المدير الفني تشافي هرنانديز نفسه قائلافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة ”الأجواء لم تساعدنا. بدا هذا وكأنه نهائي لقد افتقدنا الجماهير. لقد كان خطأ في التقدير من جانبنا وهذا واضح“.

وفاجأ الحضور الهائل لمشجعي أينتراخت فرانكفورت في استاد ”كامب نو“ الجميع رغم أن برشلونة أرسل رسميًا 5000 تذكرة فقط إلى النادي الألماني على النحو المنصوص عليه في لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ما أثار استغراب الجميع سواء جماهير برشلونة أو كل مشاهدي المباراة التي خسرها النادي الكتالوني ليودع الدوري الأوروبي من دور الثمانية.

ولا شك أن هذا المشهد آثار غضب جماهير برشلونة خاصة أولئك الذين ذهبوا إلى الملعب لمؤازرة الفريق في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي، بالنظر إلى أنهم في كثير من الأحيان كانوا محاطين بمشجعي الخصم في ملعبهم حتى أن البعض غادر الاستاد احتجاجًا على هذا المشهد.

وكان تفسير مسؤولو برشلونة أن مشجعي أينتراخت سعوا للحصول على تذاكر المباراة بكافة الطرق من خلال منظمي الرحلات غير الرسميين واشتروا تذاكر من كل مكان باستثناء ألمانيا.

وأصر النادي الكتالوني على أن أي محاولة لشراء تذاكر من ألمانيا يتم اكتشافها من خلال أصل التذكرة أوIP الشراء ، ويتم إلغاء الشراء ما لم يكن من أحد أعضاء النادي.

لكن كانت هناك طرق بديلة تتلخص في أن شخص آخر في إسبانيا يشتري التذاكر نيابة عنك ؛ وهذا ما يفسر أمر إعادة بيع التذاكر من خلال منظمي رحلات غير رسميين، بحيث يشتري مواطن ألماني مقيم في إسبانيا التذاكر ويعيد بيعها للجماهير أو مواطن إسباني يشتري تذكرة ويعيد بيعها.

وذلك فضلا عن أن جماهير برشلونة قد باعوا تذاكرهم لجماهير النادي الألماني بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، فضلا عن تخلي حاملي التذاكر الموسمية عن تذاكرهم مما سهل شرائها عبر الإنترنت.

ولحق فرانكفورت في الدور قبل النهائي للمسابقة بمواطنه لايبزغ، الذي تغلب 2 – صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي، وويستهام يونايتد الإنجليزي، الذي فاز 3 – صفر على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، في إياب دور الثمانية للبطولة يوم أيضا.

كانت مباراة الذهاب التي جرت بألمانيا يوم الخميس الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ليظفر آينتراخت فرانكفورت بتذكرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 4 – 3 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.