برشلونة يعود لـ"الترنح" ويودع الدوري الأوروبي بخسارة ثلاثية أمام آينتراخت فرانكفورت

واصل آينتراخت فرانكفورت الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وصعد للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير 3 – 2 على مضيفه برشلونة الإسباني، يوم الخميس، في إياب دور الثمانية للبطولة.

كانت مباراة الذهاب التي جرت في ألمانيا، يوم الخميس الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ليظفر آينتراخت فرانكفورت بتذكرة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 4 – 3 في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

اينتراخت فرانكفورت يهزم #برشلونة 3-2 في كامب نو ويتأهل إلى نصف نهائي #الدوري_الأوروبي.#برشلونة_فرانكفورت pic.twitter.com/Rv81aoNyU0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

وعلى ملعب (كامب نو) أمام أكثر من 79 ألف متفرج، من بينهم 20 ألفا على الأقل من أنصار فرانكفورت، قدم فرانكفورت أروع مبارياته منذ سنوات، وتلاعب لاعبوه بنجوم برشلونة، الذين بدوا كأشباح داخل المستطيل الأخضر، وكان بإمكان الفريق الألماني تحقيق انتصار قياسي على نظيره الإسباني، في ظل الفرص العديدة التي سنحت له على مدار شوطي المباراة، غير أن رعونة لاعبيه وتألق الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى أصحاب الأرض، حال دون ذلك.

ومنذ اللحظة الأولى فرض فرانكفورت إيقاعه على اللقاء، ليحصل على ركلة جزاء أحرز من خلالها الصربي فيليب كوستيتش الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الرابعة.

وأضاف الكولومبي رافاييل بوري الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 36، من صناعة كوستيتش، الذي عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للفريق الألماني وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، وينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

وانتفض برشلونة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الذي شهد تسجيله هدفين عن طريق سيرخيو بوسكيتس والهولندي ممفيس ديباي في الدقيقتين الأولى والـ11 من ركلة جزاء على الترتيب.

وأصبحت هذه هي الخسارة الأولى منذ ما يقرب من 3 أشهر لبرشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 15 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، حقق خلالها 11 فوزا و4 تعادلات.

لايبزيغ يهزم أتلانتا ويبلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي

من جهة أخرى، بلغ لايبزيغ الألماني نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“، عقب فوزه خارج قواعده على أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد في إياب دور الثمانية.

وأحرز لايبزيغ هدفه الأول عبر لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 18 بعد تمريرة من زميله كونراد لايمر.

وأمّن الفريق الألماني، الذي كان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، انتصاره بهدف ثان وقّع عليه نكونكو أيضا في الدقيقة 87 من علامة الجزاء.

يذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ليواصل الفريق الألماني مشواره القاري بفضل فوزه في أرض الخصم.

ويواجه لايبزيغ في نصف النهائي المتأهل من مباراة غلاسكو رينجرز الأسكتلندي مع سبورتينغ براغا البرتغالي، حيث انتهى الذهاب بين الفريقين بانتصار الثاني بهدفٍ دون مقابل.