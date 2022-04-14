هل يستغل برشلونة الفرصة؟ إرهاق دوري أبطال أوروبا قد يحرم ريال مدريد من الليغا

وصل ريال مدريد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ويتقدم على برشلونة بفارق 12 نقطة في الليغا (والتي قد تكون تسع نقاط إذا فاز برشلونة بمباراته المؤجلة ضد رايو) مع بقاء سبع مباريات على نهاية الدوري.

ورغم خوض لاعبي ريال مدريد 120 دقيقة ضد منافس كان يعتبر الأفضل في إياب دور الثمانية أمام تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن الإرهاق والجدول المزدحم يجبراننا على النظر بريبة إلى الفارق الكبير في النقاط لصالح النادي الملكي.

بيب غوارديولا عن مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ؟ 🗣 #ريال_مدريد هو ملك دوري الأبطال.#مانشستر_سيتي_اتلتيكو_مدريد #اتليتكو_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/fFkT6CIsYe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ في تقرير عن تأثير الإرهاق على ريال مدريد في منافسته على لقبي الليغا ودوري الأبطال إن المباراتين المتتاليتين ضد إشبيلية وأوساسونا وحقيقة أن ديربي ميتروبوليتانو سيقام بعد ثلاثة أيام من مباراة إياب قبل نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي، وهي مباراة أخرى يُفترض أنها هائلة، تغذي آمال برشلونة وإشبيلية المنافسين على لقب الليغا.

اللعب في بيزخوان

فاتورة التأهل لقبل نهائي دوري الأبطال باهظة الثمن، سيغيب فيرلاند ميندي لمدة أسبوعين (فقط الوقت المتبقي لزيارة ملعب الاتحاد)، وانتهى الأمر بمارسيلو وناتشو وكريم بنزيما بالإصابة، والإرهاق بالنسبة لبقية اللاعبين الذين شاركوا أمام تشيلسي.

قد يؤثر هذا الأداء على مباراتين مهمتين لريال مدريد خارج أرضه يوم الأحد المقبل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان أمام إشبيلية بدون كاسيميرو للإيقاف وبدون ظهير أيسر، وسنرى مقدار الطاقة التي يمكن أن يقدمها الفريق ضد فريق سيطلب أقصى ما يمكن من رجال الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لم يعد لدى إشبيلية ما يفقده نظرا لأنه في حال فوزه سيتطلع للمزيد من النقاط في ظل سعي أتليتكو مدريد وريال بيتيس وريال سوسيداد للانقضاض على المركز الثالث وتهديد مركز إشبيلية الساعي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الجدار البلجيكي 🇧🇪 🧤 كورتوا هو أكثر حارس له تصديات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا (41) تصدي.. ويمتلك حارس ريال مدريد أفضل نسبة تصديات بين كل حراس التشامبيونزليغ (81.6٪) 👍 pic.twitter.com/bUEZeTTPTb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

وزيارة الفريق الملكي هي مباراة أساسية لموسم ريال مدريد وبالطبع ستجبر الفريق على بذل جهد آخر للعب ”نهائي“ آخر بعد ما خاضوه ضد تشيلسي.

وبعد ثلاثة أيام سينتقل الفريق إلى استاد بامبلونا لمواجهة أوساسونا، حيث لا يمنح جدول الدوري ريال مدريد فترة راحة، وتأتي هذه المباريات بين مواجهتي مانشستر سيتي في ذهاب وإياب قبل نهائي دوري الأبطال.

وما يزيد من صعوبة موقف النادي الملكي أنه سيستضيف سيتي قبل أربعة أيام من اللعب في واندا متروبوليتانو في مباراة قمة أمام جاره أتلتيكو مدريد في الجولة 35 من الليغا.

حسابات مدريد ليكون بطلا

يكفي أن يضيف ريال مدريد 13 نقطة في المباريات السبع المتبقية ليتوج بلقب الليغا. لذلك، يمكن السماح بهزيمتين وتعادل (بشرط أن يفوز برشلونة بكافة مبارياته)، إذا نجا من هاتين المباراتين المتتاليتين، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتبقى له أربع مباريات في سانتياغو برنابيو، فستصبح الصورة أكثر وضوحًا، لكن أي انتكاسة ستجبر الفريق على اليقظة حتى لا يقع ريال مدريد في فخ من الآن وحتى نهاية الليغا.

مباريات ريال مدريد وبرشلونة حتى نهاية الليغا:

الجولة 32: إشبيلية – ريال مدريد وبرشلونة – قادس

الجولة 33: أوساسونا – ريال مدريد وريال سوسيداد – برشلونة

الجولة 21 (مؤجل): برشلونة-رايو

ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الجولة 34: ريال مدريد – إسبانيول وبرشلونة – ريال مايوركا

إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الجولة 35: أتلتيكو – ريال مدريد وريال بيتيس – برشلونة

الجولة 36: ريال مدريد – ليفانتي وبرشلونة – سيلتيك

الجولة 37: كاديز – ريال مدريد وخيتافي – برشلونة

الجولة 38: ريال مدريد -ريال بيتيس وبرشلونة – فياريال