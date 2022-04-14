اليويفا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة أتلتيكو ومانشستر سيتي

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقا في الأحداث المؤسفة التي شابت مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

إذ اندلع شجار بين لاعبي الفريقين قرب نهاية مباراة الإياب في مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي وتأهل سيتي إلى الدور قبل النهائي لسابق فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب على أرضه الأسبوع الماضي.

وكان مدافع أتلتيكو ستيفان سافيتش في قلب المشكلة، حيث ضرب برأسه رحيم سترلينغ على أرض الملعب، ثم اشتبك في نفق اللاعبين مع جاك غريليش، بعد أن شد شعر جناح مانشستر سيتي عندما اشتبك الفريقان على أرض الملعب.

وعلى الرغم من حصول سافيتش على بطاقة صفراء لدوره في المشاجرة على أرض الملعب، لم يكتشف الحكم دانيال سيبرت ما فعله مع سترلينغ، يمكن لليويفا اتخاذ إجراء بأثر رجعي ضده.

الشرطة تتدخل لفض اشتباك لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ممر غرفة خلع الملابس (فيديو) https://t.co/Twt073PPOQ pic.twitter.com/4QFKHn4u3w — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

من المقرر أن يعيّن اليويفا أحد أعضاء لجنة الانضباط والأخلاق للإشراف على التحقيق، والذي قد يؤدي إلى توجيه اتهامات إلى كلا الفريقين بشأن سلوك اللاعبين، على الرغم من أن خطأ لاعب أتلتيكو هو الذي أشعل الأحداث المثيرة.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن التداعيات استمرت بعد النهاية المخزية لمباراة الأربعاء في استاد واندا ميتروبوليتانو، حيث رد رئيس أتلتيكو إنريكي سيريزو على بيب غوارديولا بشأن تصريحاته بعد مباراة الذهاب، بعد أداء أتلتيكو الدفاعي في استاد الاتحاد حيث اتهم غوارديولا الفريق الإسباني باللعب بطريقة 5-5-0 وقال: ”في عصر ما قبل التاريخ وحتى اليوم وخلال مائة ألف عام، من الصعب الهجوم بطريقة 5-5-0“.

وبعد أن تمسك سيتي بالتعادل السلبي في مدريد وتأهله لقبل النهائي، رد سيريزو على غوارديولا قائلا: ”لعبنا مباراة جيدة وهجومية ومانشستر سيتي لعب مثلما يحدث في فترة ما قبل التاريخ ودافعوا عن مرماهم ووضعوا حائطًا أمامه، لقد شاهد الجميع. كان سيتي فريقًا دفاعيًا بالكامل، بالأمس تبين أن كل شخص لديه عصور ما قبل التاريخ الخاصة“.

ومن المرجح أن يغيب عن سيتي نجمه كيفين دي بروين الذي أصيب في الكاحل والمدافع كايل ووكر الذي أجبر أيضا على الغياب عن مباراة الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل أمام ليفربول.

وتتبقى أمام مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز سبع مباريات على نهاية الدوري.

وعن المشاهد الفوضوية في نهاية المباراة، أضاف غوارديولا: ”الكل شاهد ما حدث، لكن ليس لدي ما أقوله، إنه بطل إسبانيا ولعب بقوة، وفي الشوط الثاني كانوا أفضل منا وكنا محظوظين، الخصم صعب للغاية، كل الفرق في دوري الأبطال تأتي إلى هنا وتعاني، لذا من المهم أننا تأهلنا“.