ذا صن: دي بروين سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول ويسابق الزمن للحاق بمواجهة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، بأن النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي سيغيب عن مباراة فريقه أمام ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي؛ بعد إصابته أمام أتلتيكو مدريد.

واستُبدل صانع الألعاب البلجيكي، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا؛ بعد تعرضه لضربة وغادر المباراة في الدقيقة 65، وشارك مكانه رحيم سترلينغ.

وتم تصوير دي بروين وهو يضع الثلج حول ساقه من قبل أحد أعضاء الفريق الطبي بالمدينة.

كيفين دي بروين مهدد بالغياب عن مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهل #مانشستر_سيتي لو حصل على انذار أمام #اتليتكو_مدريد pic.twitter.com/VmBt1wqIq3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 13, 2022

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ فإن دي بروين، اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، من المقرر أن يغيب عن المباريات 10 أيام بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي منافسه ليفربول يوم السبت 16 أبريل، ثم يلعب مع برايتون وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يواجه ريال مدريد يوم 26 أبريل على استاد الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنه في شهر مزدحم بالمباريات بالنسبة لمانشستر سيتي، فإن دي بروين قد يغيب عن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون يوم 20 أبريل، وواتفورد يوم 23 أبريل.

اشتباكات لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بعد نهاية مباراة الفريقين في #دوري_أبطال_أوروبا.#اتلتيكو_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/sJvCPyylrA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 14, 2022

لكن الأمر المثير للقلق بالنسبة لمانشستر سيتي احتمال غياب اللاعب البلجيكي عن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بعد 12 يومًا من الآن.

وهذا يعني أن البلجيكي قد يكون في سباق مع الزمن ليكون لائقًا لمواجهة الذهاب على استاد الاتحاد، علما أن مباراة الإياب تقام يوم 4 مايو على سانتياغو برنابيو في مدريد.

وفي ضربة مزدوجة لبيب غوارديولا، تعرض كايل ووكر أيضًا للإصابة خلال المواجهة المثيرة ضد أتلتيكو مدريد في واندا متروبوليتانو، حيث شارك مكانه الهولندي ناثان آكي.

وقال غوارديولا إن فريقه يواجه ”مشكلة كبيرة“ بعد مواجهة أتلتيكو مدريد، وأضاف للصحفيين بعد المباراة: ”نحن في ورطة كبيرة، لقد لعبنا قبل ثلاثة أيام، ولدينا الآن الكثير من الإصابات، ولا أعرف ما الذي سيحدث في الأسابيع المقبلة“.

وتابع بيب: ”سنحتفل. إنها المرة الثالثة التي نبلغ فيها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نجاح كبير ويسعدنا أن نكون هنا“.

وتأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية، الموسم الماضي، في دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر 0/1 أمام تشيلسي.