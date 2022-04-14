كوكي قائد أتلتيكو مدريد: تصرفات مانشستر سيتي دفعتنا للجنون

دافع الإسباني كوكي قائد أتلتيكو مدريد عن تصرفات زملائه خلال لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى سلبيا ومنح التأهل للفريق الإنجليزي لنصف النهائي في لقاء شهد مشاجرات كبيرة في نهايته بين اللاعبين.

وقال كوكي بعد اللقاء تعليقا على أحداث الشغب بين اللاعبين: ”لا أعرف بالضبط ما حصل، كنت في دكة البدلاء وأمسك بي في الزاوية، إنها مواقف كرة القدم، تأخذك اللعبة أحيانا نحو الجنون عندما ترى أن لديك فرصا ويقومون بالسقوط أرضا ويضيعون الوقت. لقد تم انتقادنا سابقا نحن أتلتيكو بسبب ذلك واليوم نحن فخورون بما قدمه الفريق“.

وأضاف الدولي الإسباني: ”لقد ظهر خلال لقاء اليوم وفي مرات عديدة محاولاتهم تضييع الوقت، وانتقدنا سابقا بسبب ذلك. دعونا نرى ما سيعتقد الناس اليوم“.

وأكد كوكي أن الفريق سيركز على الدوري الإسباني لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا قائلا: ”كنا نريد التأهل لنصف النهائي، نشعر بالألم، لكننا فخورون بما قدمناه في دوري أبطال أوروبا ولن نتوقف عن الإيمان بالبطولة. الآن سنركز على الدوري الإسباني لدخول دوري أبطال أوروبا الموسم القادم“.

وقال الإنجليزي جون ستونز مدافع مانشستر سيتي وأحد نجوم اللقاء حول المباراة: ”كنا نعرف أنهم أحيانا يحاولون جعل الأمور تحدث على هذا النحو. أعتقد أننا تعاملنا مع المواقف بشكل جيد“.

وأضاف المدافع الدولي الإنجليزي: ”ليس من الجيد الحديث عن ذلك ولا أريد الإسهاب عنه كثيرا. أعتقد أننا لعبنا بشكل لا يصدق ضد فريق يملك خبرة كبيرة في ما يفعله. أنا فخور باللاعبين بشأن كيفية التحكم في أعصابهم. كنت أعلم أن الأمر لن يكون سهلا، لأول مرة ألعب في بيئة معادية. تحدثت مع اللاعبين الذين كانوا هنا قبل ويعرفون لاعبيهم وطريقة لعبهم. كانت ليلة صعبة وأعتقد أن الطريقة التي دافعنا بها وكيف كنا نتحكم على قدمين رائعة“.

وحدثت مشاجرات بين لاعبي الفريقين قبل نهاية اللقاء وأدت لطرد المدافع البرازيلي فيليبي من أتلتيكو مدريد، وتدخلت الشرطة الإسبانية لفك اشتباك اللاعبين في ممر غرف الملابس.