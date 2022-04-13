الشرطة تتدخل لفض اشتباك لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ممر غرفة خلع الملابس (فيديو)

نشبت اشتباكات بين لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو، عقب نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم تعادله سلبًا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي المسابقة.

وتوترت الأجواء خلال الدقائق الأخيرة في ملعب واندا متروبوليتانو ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد فيليبي مدافع أتلتيكو.

ولم تنتهِ المشاجرات عند هذا الحد، بل امتدت إلى الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، حيث اشتبك اللاعبون مع بعضهم البعض، حتى تدخل أمن الملعب ليفض الاشتباك.

وانتشرت لقطات تفيد باشتباك مدافع أتلتيكو مدريد ”ستيفان سافيتش“ مع ”جاك غريليش“ لاعب مانشستر سيتي قبل أن تتدخل الشرطة.

كما قام ”ماركوس يورينتي“ برمي بعض الزجاجات على إيمريك لابورت، وبعض لاعبي مانشستر سيتي، فضلًا عن قيام فيرسالكو بالبصق على لاعبي السيتي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 فيرسالكو لاعب أتليتكو مدريد ولقطة البصق على لاعبين السيتي! pic.twitter.com/osNeNaQfJA — Amr (@Amr21DS) April 13, 2022

Atletico and Manchester City players clash in the tunnel 😂🤣 these lot are sore losers man pic.twitter.com/CGWGlEcJBf — 17 🇿🇦 (@magicalKDB17) April 13, 2022

وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل دون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة متوترة، اليوم الأربعاء، ليحدد موعدًا مع جاره ريال مدريد في المربع الذهبي.

واستفاد فريق المدرب بيب غوارديولا، وصيف بطل أوروبا، في الموسم الماضي، ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، من فوزه 1-صفر ذهابًا على أرضه.

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دقائق هجومية لاهبة من أتلتيكو مدريد لم يعكرها سوى اشتباك بين اللاعبين في نصف ملعب أتلتيكو. كلف سافيتش وآكي إنذارين وحمراء للاعب أتلتيكو البرازيلي فيليبي الذي تدخل بشكل عنيف على فيل فودين.#دوري_أبطال_أوروبا #اتلتيكو_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/ZrA9VmmCBY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022

ويشهد الدور قبل النهائي صراعًا إنجليزيًا-إسبانيًا، إذ يلعب سيتي ضد ريال، فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.