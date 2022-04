الشرطة تتدخل لفض اشتباك لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ممر غرفة خلع الملابس (فيديو)

نشبت اشتباكات بين لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو، عقب نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم تعادله سلبًا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي المسابقة.

وتوترت الأجواء خلال الدقائق الأخيرة في ملعب واندا متروبوليتانو ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد فيليبي مدافع أتلتيكو.

ولم تنتهِ المشاجرات عند هذا الحد، بل امتدت إلى الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، حيث اشتبك اللاعبون مع بعضهم البعض، حتى تدخل أمن الملعب ليفض الاشتباك.

وانتشرت لقطات تفيد باشتباك مدافع أتلتيكو مدريد ”ستيفان سافيتش“ مع ”جاك غريليش“ لاعب مانشستر سيتي قبل أن تتدخل الشرطة.

كما قام ”ماركوس يورينتي“ برمي بعض الزجاجات على إيمريك لابورت، وبعض لاعبي مانشستر سيتي، فضلًا عن قيام فيرسالكو بالبصق على لاعبي السيتي.

Atletico and Manchester City players clash in the tunnel 😂🤣 these lot are sore losers man pic.twitter.com/CGWGlEcJBf

— 17 🇿🇦 (@magicalKDB17) April 13, 2022