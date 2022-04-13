رياضة

الشرطة تتدخل لفض اشتباك لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ممر غرفة خلع الملابس (فيديو)
تاريخ النشر: 13 أبريل 2022 21:42 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2022 22:25 GMT

الشرطة تتدخل لفض اشتباك لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في ممر غرفة خلع الملابس (فيديو)

نشبت اشتباكات بين لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو، عقب نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا. وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي

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نشبت اشتباكات بين لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد داخل ملعب واندا ميتروبوليتانو، عقب نهاية مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم تعادله سلبًا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي المسابقة.

وتوترت الأجواء خلال الدقائق الأخيرة في ملعب واندا متروبوليتانو ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد فيليبي مدافع أتلتيكو.

ولم تنتهِ المشاجرات عند هذا الحد، بل امتدت إلى الممر المؤدي لغرف خلع الملابس، حيث اشتبك اللاعبون مع بعضهم البعض، حتى تدخل أمن الملعب ليفض الاشتباك.

وانتشرت لقطات تفيد باشتباك مدافع أتلتيكو مدريد ”ستيفان سافيتش“ مع ”جاك غريليش“ لاعب مانشستر سيتي قبل أن تتدخل الشرطة.

كما قام ”ماركوس يورينتي“ برمي بعض الزجاجات على إيمريك لابورت، وبعض لاعبي مانشستر سيتي، فضلًا عن قيام فيرسالكو بالبصق على لاعبي السيتي.

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وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل دون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة متوترة، اليوم الأربعاء، ليحدد موعدًا مع جاره ريال مدريد في المربع الذهبي.

واستفاد فريق المدرب بيب غوارديولا، وصيف بطل أوروبا، في الموسم الماضي، ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، من فوزه 1-صفر ذهابًا على أرضه.

ويشهد الدور قبل النهائي صراعًا إنجليزيًا-إسبانيًا، إذ يلعب سيتي ضد ريال، فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.

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