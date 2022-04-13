مانشستر سيتي يطيح بأتلتيكو مدريد في مباراة ماراثونية ويواجه ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل دون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة متوترة، اليوم الأربعاء، ليحدد موعدًا مع جاره ريال مدريد في المربع الذهبي.

واستفاد فريق المدرب بيب غوارديولا، وصيف بطل أوروبا، في الموسم الماضي، ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، من فوزه 1-صفر ذهابًا على أرضه.

وهيمن بطل إنجلترا في الشوط الأول وسدد إلكاي غندوغان في القائم في أخطر فرصة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

واستحوذ أتلتيكو على الكرة بشكل أكبر بعد الاستراحة وهدد ضيفه بتسجيل هدف كان من الممكن أن ينقل المواجهة لوقت إضافي لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع سيتي.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة في ملعب واندا متروبوليتانو، ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد فيليبي مدافع أتلتيكو.

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دقائق هجومية لاهبة من أتلتيكو مدريد لم يعكرها سوى اشتباك بين اللاعبين في نصف ملعب أتلتيكو. كلف سافيتش وآكي إنذارين وحمراء للاعب أتلتيكو البرازيلي فيليبي الذي تدخل بشكل عنيف على فيل فودين.#دوري_أبطال_أوروبا #اتلتيكو_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/ZrA9VmmCBY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022

ويشهد الدور قبل النهائي صراعًا إنجليزيًا-إسبانيًا، إذ يلعب سيتي ضد ريال فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.

وسيتعين على سيتي، الطامح للقبه الأول بالبطولة العريقة، تكرار تفوقه على ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي بالتتويج 13 مرة، كما فعل قبل عامين في دور 16.