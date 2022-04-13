رياضة

مانشستر سيتي يطيح بأتلتيكو مدريد في مباراة ماراثونية ويواجه ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 13 أبريل 2022 21:08 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2022 22:30 GMT

مانشستر سيتي يطيح بأتلتيكو مدريد في مباراة ماراثونية ويواجه ريال مدريد بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل دون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة متوترة، اليوم الأربعاء، ليحدد موعدًا

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادل دون أهداف مع مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة متوترة، اليوم الأربعاء، ليحدد موعدًا مع جاره ريال مدريد في المربع الذهبي.

واستفاد فريق المدرب بيب غوارديولا، وصيف بطل أوروبا، في الموسم الماضي، ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، من فوزه 1-صفر ذهابًا على أرضه.

وهيمن بطل إنجلترا في الشوط الأول وسدد إلكاي غندوغان في القائم في أخطر فرصة لفريق المدرب بيب جوارديولا.

واستحوذ أتلتيكو على الكرة بشكل أكبر بعد الاستراحة وهدد ضيفه بتسجيل هدف كان من الممكن أن ينقل المواجهة لوقت إضافي لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع سيتي.

وتوترت الأجواء في الدقائق الأخيرة في ملعب واندا متروبوليتانو، ووقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين أدت إلى طرد فيليبي مدافع أتلتيكو.

ويشهد الدور قبل النهائي صراعًا إنجليزيًا-إسبانيًا، إذ يلعب سيتي ضد ريال فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.

وسيتعين على سيتي، الطامح للقبه الأول بالبطولة العريقة، تكرار تفوقه على ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي بالتتويج 13 مرة، كما فعل قبل عامين في دور 16.

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