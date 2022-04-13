رياضة

ليفربول يتعادل مع بنفيكا ويتأهل لمواجهة فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 13 أبريل 2022 20:59 GMT
تاريخ التحديث: 13 أبريل 2022 22:25 GMT

ليفربول يتعادل مع بنفيكا ويتأهل لمواجهة فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ ليفربول قبل النهائي بعد فوزه 6-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعادل ليفربول 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء ليضرب موعدًا مع فياريال في قبل النهائي.

وافتتح إبراهيما كوناتي أهداف ليفربول بعد 21 دقيقة من البداية قبل أن يدرك جونكالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32.

لكن روبرتو فيرمينو أحرز هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3-1 لأصحاب الأرض.

وقلص الأوكراني رومان يارمتشوك الفارق لبنفيكا في الدقيقة 73، ثم تعادل داروين نونيز للضيوف قبل النهاية بثماني دقائق.

وبلغ ليفربول قبل النهائي بعد فوزه 6-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة رغم إجراء الألماني ”يورجن كلوب“ مدرب الفريق 7 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play