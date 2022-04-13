ليفربول يتعادل مع بنفيكا ويتأهل لمواجهة فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل ليفربول 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء ليضرب موعدًا مع فياريال في قبل النهائي.
وافتتح إبراهيما كوناتي أهداف ليفربول بعد 21 دقيقة من البداية قبل أن يدرك جونكالو راموس التعادل للضيوف في الدقيقة 32.
لكن روبرتو فيرمينو أحرز هدفين متتاليين في الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3-1 لأصحاب الأرض.
الفرنسي كوناتي يفتتح التسجيل لليفربول من رأسية محكمة ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/Ucfu0BhnSi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022
👏 البرازيلي فيرمينو يتألق ويهز شباك بنفيكا مرتين 🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/WQjrSxDQUv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022
وقلص الأوكراني رومان يارمتشوك الفارق لبنفيكا في الدقيقة 73، ثم تعادل داروين نونيز للضيوف قبل النهاية بثماني دقائق.
نونيز يدرك التعادل لبنفيكا في الدقيقة 82 🔥#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_بنفيكا pic.twitter.com/eDcpWj78M5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022
وبلغ ليفربول قبل النهائي بعد فوزه 6-4 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة رغم إجراء الألماني ”يورجن كلوب“ مدرب الفريق 7 تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.