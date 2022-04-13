كلوب يوضح سبب عدم مشاركة محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبنفيكا

أخبر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول نجمه المصري محمد صلاح بأن ”يستعد“ للظهور في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، على الرغم من إراحته مع ستة من زملائه في المباراة التي تقام في أنفيلد.

وأجرى المدير الفني للنادي الإنجليزي سبعة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت 2-2 مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووضع إلى جوار صلاح على مقاعد البدلاء كل من ترينت ألكسندر أرنولد وفيرغيل فان ديك وآندي روبرتسون وفابينيو وتياغو ألكانتارا وساديو ماني.

ودفع فقط بأليسون بيكر وجويل ماتيب وجوردان هندرسون وديوغو جوتا بعد مشاركتهم من التعادل المثير 2-2 يوم الأحد مع مانشستر سيتي، والذي أهدر خلاله الفريق فرصة تصدر البريميرليغ.

لكن ليفربول سيواجه مانشستر سيتي مرة أخرى، يوم السبت المقبل، لكن هذه المرة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي كان يدور في ذهن كلوب بوضوح عند اختيار تشكيلته ضد بنفيكا.

في إظهار إيمانه بما وصفه بأنه ”أفضل تشكيلة لليفربول حتى الآن“، دفع كلوب بجو غوميز وإبراهيما كوناتي وكونستانتينوس تسيميكاس وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو ولويس دياز في التشكيلة الأساسية.

وقال المدير الفني الألماني لمحطة BT Sport: ”لقد شاهدت المباريات، كانت جميعها مذهلة لأسباب مختلفة. علينا أن نكون مستعدين لمباراة صعبة. نحن مستعدون لخوض مباراة مناسبة.

”سبب التغييرات هو أنني أتوقع مباراة صعبة وأريد لاعبين جددا. أريد الإثارة والرغبة. يجب أن أتخذ قرارات قبل أن أعرف النتيجة، ولكني أحب هذه التشكيلة التي ستحقق ذلك.

”طلبت من اللاعبين الاستعداد. يجب أن يكونوا جميعًا جاهزين. لدينا فرصة للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. إذا لم نقاتل من أجل ذلك، فإن بنفيكا يجب أن يذهب إلى قبل النهائي وليس نحن“.

وأعرب الألماني عن أسفه لجدول مباريات فريقه المزدحم خلال مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء، وألقى باللوم على محطات البث، قائلا: ”نحن نشارك في أربع بطولات، ولحسن الحظ نحن جيدون بما يكفي هذا العام لعدم الخروج مبكرًا، لكن لدينا الكثير من المباريات المتتالية، دعونا نتغلب عليها“.

وأضاف كلوب: ”المباراة الوحيدة التي أشعر بالقلق بشأنها هي بنفيكا؛ بسبب النجاح الذي حققناه حتى الآن، نلعب يوم السبت ضد سيتي، ثم أستون فيلا (في الدوري الإنجليزي الممتاز). ثم نلعب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون. ثم، إذا نجحنا اليوم، فلدينا قبل نهائي دوري أبطال أوروبا“.