مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.. هل استحق فيليبي الطرد بعد إصابته لفيل فودين في رأسه؟ (شاهد)

تعرض فيل فودين لاعب مانشستر سيتي لإصابة قوية بالرأس خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ8 من مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، بعد تدخل عنيف من فيليبي لاعب الآتلتي.

وارتقى فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد عاليًا واصطدم بكرة هوائية مع فودين، ما تسبب في إصابة قوية لنجم مانشستر سيتي في رأسه.

وطالب لاعبو مانشستر سيتي حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه فيليبي، ولكنه رفض وأصر على استكمال اللقاء، رغم خروج نجم مانشستر سيتي للعلاج وربط رأسه.

🚨 لقطة اصابة فودين قبل قليل. pic.twitter.com/HcckQNmIjF — Sports News (@SportsnewsKSA) April 13, 2022

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب أيضا أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ولكنه يخوض مباراة إياب مخادعة في إسبانيا في محاولة للوصول للدور قبل النهائي.

يأمل بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يصطحب الفريق معه الزخم الذي حصل عليه من الأداء الإيجابي الذي قدمه أمام ليفربول، ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

وقال: ”يجب أن نفعل هذا. عندما نصل في كل المسابقات لهذه المراحل، لا يصبح لدينا وقت للراحة“.

وأضاف: ”يجب أن نواجه أتلتيكو مدريد ثم ليفربول مرة أخرى“.

وينافس مانشستر سيتي على التتويج بثلاث بطولات، في حين يسعى ليفربول لتحقيق الرباعية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.