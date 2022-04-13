مباراة ليفربول وبنفيكا: جماهير "الريدز" تحيي ذكرى كارثة هيلزبرة (فيديو)

قام مشجعو فريق ليفربول بإحياء ذكرى كارثة هيلزبرة والتي حدثت، في العام 1989، قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام بنفيكا ضمن منافسات جولة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحيت الجماهير ذكرى الضحايا من خلال تيفو كبير غطى أرجاء الملعب بأكمله، مع أعلام ولافتات وهتافات تخليدًا لذكرى الحادث الأليم، وذلك لتكريم ضحايا كارثة هيلزبرة والتي حدثت، في العام 1989.

وكانت حادثة هيلزبرة قد وقعت، في العام 1989، خلال مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وراح ضحيتها 97 مشجعًا أغلبهم من مشجعي الريدز.

وبسبب التدافع في المباراة التاريخية بين الفريقين، لقي المشجعون حتفهم في كارثة وفاجعة تاريخية في ملعب هيلزبرة في شيفيلد.

وتعد هذه الكارثة إحدى الكوارث التاريخية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، التي ما زالت عالقة في أذهان محبي كرة القدم، ومجتمع كرة القدم الإنجليزية تحديدًا.

ويبدو ليفربول في مهمة سهلة، حيث يلعب على ملعبه أنفيلد أمام بنفيكا في إياب دور الثمانية من البطولة، علمًا بأنه فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالبرتغال، الأسبوع الماضي، بنتيجة 3-1.

ويطمح ليفربول لحسم تأهله إلى نصف النهائي على حساب بنفيكا، وعدم الاعتماد على نتيجة الذهاب بين الفريقين.

على الجانب الآخر يحتاج الفريق البرتغالي للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل إلى نصف النهائي.